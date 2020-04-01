Лукас исключает массовые культурные мероприятия этим летом

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Если еще на прошлой неделе организаторы Вильяндиского фестиваля этномузыки выражали надежду, что, возможно, все же смогут провести фестиваль в конце июля, то в понедельник министр культуры Тынис Лукас твердо заявил, что этим летом массовых культурных мероприятий не будет, рассказывает BNS.

Фото: viljandifolk.ee

Лукас отметил, что май будет временем снятия ограничений в разных форматах.

«Что касается концертов и спектаклей, то в мае и июне их не будет, ни в открытом пространстве, ни во внутренних помещениях», - сказал он.

«Если в мае и июне мы сумеем одержать над этой ужасной болезнью такую победу, что будем готовы к открытию по соглашению, и показатели будут это допускать, то в июле и августе мог бы действовать другой режим для небольших спектаклей и концертов. Но это было бы под открытым небом. Во внутренних помещениях культурный сезон раньше осени не начнется», - сказал Лукас.

По словам Лукаса, театры и, скорее всего, кинотеатры, смогут планировать осенний сезон во внутренних помещениях.

«Но можно уверенно сказать, что, какое бы решение мы ни приняли, массовые мероприятия этим летом отменяются», - сказал Лукас.

На прошлой неделе организаторы Вильяндиского фестиваля этномузыки выразили надежду, что несмотря на чрезвычайное положение все же смогут провести его. «Сейчас мы по-прежнему ждем официального решения правительства о том, можно ли будет в июле проводить культурные мероприятия и при каких условиях. Если обстановка в стране позволит, мы проведем фестиваль, следуя всем установленным ограничениям и правилам», - сказал BNS в прошлый четверг руководитель программы Вильяндиского фестиваля этномузыки Тармо Ноормаа.

По его словам, очевидно, что провести фестиваль обычным образом будет невозможно и вместо зарубежных исполнителей в этом году в фокусе будут скорее эстонские. «Мы все же думаем и об альтернативных вариантах на тот случай, если в этом году не получится провести фестиваль в Вильянди — например, провести виртуальный фестиваль», - сказал Ноормаа.

«Таким образом, окончательного решения пока нет, но работа в разных направлениях ведется», - добавил Ноормаа.

XXVIII Вильяндиский фестиваль этномузыки прошел бы с 23 по 26 июля.



