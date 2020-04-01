Россия обогнала Китай и вышла на девятое место в мире по числу заболевших коронавирусом

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За последние сутки в России подтверждено 6198 случаев коронавируса в 84 регионах, из них 2693 (43,4%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни, сообщает федеральный оперативный штаб в своем Telegram-канале. Также за сутки зафиксировано 50 летальных случаев, передает newsru.com.

Коллаж: pixabay.com





За весь период в стране зарегистрировано 87 147 заболевших в 85 регионах, скончались 794человека. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 7346 человек (579 выписаны за сутки).

Таким образом, Россия обошла Китай и поднялась на девятое место в мире по числу зараженных. По данным университета Джонса Хопкинса, в КНР зарегистрировано 83 912 случаев коронавируса. При этом смертей в Китае в разы больше - 4637.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (2871 человек, всего 45 351), Московской области (638), Нижегородской области (207), Дагестане (167) и Санкт-Петербурге (161). При этом данные регионов не совпадают с цифрами федеральной статистики. Так, общее число заболевших в Северной Осетии оперативный штаб оценивает в 401 человека, а региональное управление Роспотребнадзора - в 549 человек.



