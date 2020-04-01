В Ида-Вируской центральной больнице скончался болевший коронавирусом 89-летний мужчина. 472 теста выявили 4 заболевших

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За минувшие сутки число смертей от коронавируса скончался один человек, это означает, что число случаев смерти от COVID-19 в Эстонии выросло до полусотни.

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 472 теста на COVID-19, позитивными оказались 4 пробы ( 0,8 процента), сообщил в понедельник департамент здоровья. Всего в Эстонии сделаны 48 406 первичных тестов, позитивный результат дали 1647 тестов (3,4 процента).

По состоянию на утро понедельника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 95 пациентам, из них семеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 233 человека. За сутки скончался находившийся в Ида-Вируской центральной больнице 89-летний мужчина. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 50 человек.

По данным регистра населения, за последние 24 часа в Харьюском уезде были зарегистрированы 2 новых позитивных результата, один в Пярнуском и один в Тартуском уездах. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано на данный момент по-прежнему в возрастной группе 55-59 лет 19 человек, то есть 12 процентов всех инфицированных.



