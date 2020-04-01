Отели Нарва-Йыэсуу и Пярну уповают на внутренний туризм

Дата публикации: Сегодня, 11:24 Просмотрено: 199

Отели, расположенные в курортных городах Эстонии, в этом году надеются в первую очередь на внутренний туризм, сообщает rus.err.ee.

Фото: архив prospekt.ee



Опрошенные ERR представители гостиничного бизнеса из Пярну и Нарва-Йыэсуу признают, что этим летом на наплыв зарубежных гостей рассчитывать не приходится, а пережить кризис можно будет за счет местных туристов, которые вместо поездок за границу предпочтут отдых в Эстонии.

В пярнуском отеле Rannahotell обычно 60-70 процентов отдыхающих - это иностранцы, но в этом году все будет иначе, сказал член правления этого отеля Тоомас Сильдмяэ.

"Мы надеемся, что этим летом эстонцы будут больше путешествовать, больше двигаться. Можно сказать, что два месяца они провели в заточении. Сегодня мы смотрим в будущее с оптимизмом, надеемся, что этим летом мы можем много работать", - отметил Сильдмяэ.

С оптимизмом ожидает предстоящее лето и руководство расположенного в Нарва-Йыэсуу спа-отеля Noorus. В настоящее время спа-центр в нем закрыт, отель пуст, но ни один из двухсот работников не был сокращен.

"Мы надеемся, что спад будет не такой сильный. Думаю, что летом он составит 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом. Понятно, что россиян, которых обычно в Нарва-Йыэсуу приезжает очень много, сейчас не будет. Но у нас большая надежда на внутренний туризм", - сказал член правления Noorus OÜ Филипп Должков.



