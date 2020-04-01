Коронавирус: руководитель кризисного штаба призвал жителей Эстонии «потерпеть еще недели три»

Дата публикации: Вчера, 17:51 Просмотрено: 644

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов считает, что открытия торговых центров жителям ЭР нужно подождать примерно три недели.

Иллюстрация: pixabay.com

"Я призываю всех людей запастись терпением хотя бы на ближайшие три недели. Если вы хотите посетить торговые центры и насладиться шоппингом, то потерпите еще недели три и все будет хорошо", - сказал Попов в интервью "Актуальной камере", которое вышло в эфир 26 апреля, сообщил портал новостей вещания.

По словам Аркадия Попова, открывать все сразу нелогично.

"Постепенное открытие - это более спокойный вариант", - добавил Попов.

По решению правительства, режим чрезвычайного положения будет действовать в Эстонии до 17 мая включительно.

В Эстонии выявлено 1643 случая заражения коронавирусом.



