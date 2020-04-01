Свидетели Иеговы заявляют, что не виноваты во вспышке COVID-19 в Кивиыли

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Эстонские Свидетели Иеговы утверждают, что телеканал Kanal 2 в своей субботней передаче "Reporter+" запустил ложную информацию о том, что члены религиозной организации якобы распространили в Кивиыли коронавирус, хотя на самом деле они к недавней вспышке инфекции в Кивиыли совсем непричастны, рассказывает BNS.

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«Свидетели Иеговы очень серьезно относятся к мерам по предотвращению распространения коронавируса, - передал BNS в пресс-релизе член правления Союза приходов Свидетелей Иеговы в Эстонии Лембит Рейле. - Приходы Свидетелей Иеговы в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии очень послушны инструкциям правительства. Наши собрания проводятся только по видео, наша публичная работа, проповедничество приостановлены. Мы всячески сотрудничаем с организациями здравоохранения, на нашей домашней страничке вывешена подробная и полезная информация о способах предотвращения заболевания коронавирусом».

"Kanal 2 так и не удалил ложные новости со своего сайта. Мы рассматриваем возможность предпринять юридические меры по борьбе с этой злонамеренной ложью», - добавил Рейле.

В субботу утром было получено подтверждение, что в Кивиыли Ида-Вируского уезда и в его окрестностях коронавирус диагностирован у 15 человек. В пятницу Департамент здоровья сообщал о трех зараженных, один из которых был работником детского сада,