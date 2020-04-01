Умерли две болевшие COVID-19 пожилые женщины. В Ида-Вирумаа новых зараженных коронавирусом не выявлено

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За минувшие сутки в Эстонии от вызванных коронавирусом заболеваний скончались два человека, а количество новых случаев инфицирования выросло на 9, сообщил в воскресенье утром BNS Департамент здоровья.

Фото: pixabay.com

Всего в Эстонии с момента начала регистрации на сегодняшний день сделано 47 933 первичных теста, позитивный результат дали 1643 тестов (3,4 процента).

По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, госпитализация в связи с коронавирусом в Эстонии требовалась 94 людям, из них шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 233 человека.

В течение минувших суток от вызванных коронавирусом осложнений в Ляэне-Таллиннской Центральной больнице скончалась 84-летняя женщина и в Пярнуской больнице — 78-летняя женщина. Из статистики летальных исходов по техническим причинам выпала информация о смерти человека, у которого вирус выявили уже после кончины (человек умер у себя дома). За все время эпидемии COVID-19 в Эстонии от коронавируса скончались 49 человек.

По данным регистра населения, за последние 24 часа больше всего новых позитивных результатов — 7 – зарегистрированы в Харьюском уезде и по одному случаю на Сааремаа и в Пярнуском уезде. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано на данный момент в возрастной группе 55-59 лет (12% всех случаев).



