ВОЗ не поддержала идею "иммунных паспортов" для переболевших Covid-19, которые могли бы дать возможность людям пересекать границы

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла государства от выдачи "иммунных паспортов" и аналогичных документов гражданам, перенесшим коронавирусную инфекцию (SARS-CoV-2), чтобы они могли вернуться к работе и путешествиям. В организации отметили, что на данном этапе пандемии нет достаточных данных о том, что у переболевших выработался иммунитет к повторному заражению, сообщает newsru.com.

Фото: архив prospekt.ee

По мнению ВОЗ, обладатели "иммунных паспортов" будут считать, что они защищены, и станут игнорировать рекомендации органов здравоохранения, что может привести к дальнейшему распространению COVID-19. Развитие иммунитета к патогену посредством естественной инфекции - многоступенчатый процесс, который обычно длится одну-две недели, говорится на сайте организации. Большинство исследований подтверждают, что у излечившихся выработались антитела, но у некоторых пациентов уровень этих антител очень низкий.

Кроме того, сами тесты на наличие антител к COVID-19 нуждаются в дальнейшей проверке на точность и надежность. Неточные тесты могут показать ложноотрицательные результаты у людей, которые на самом деле заражены, и положительные у здоровых. Обе ошибки грозят серьезными последствиями, предупредили в ВОЗ.

Кроме того, тесты должны точно отличать заражение новым типом коронавируса SARS-CoV-2 от других шести типов коронавируса: четыре из них вызывают обычную ОРВИ, еще два - MERS (ближневосточный респираторный синдром) и SARS (атипичная пневмония).

В ВОЗ поддержали проведение многими странами тестов на антитела на уровне всей популяции или в отдельных группах, например, среди медработников или лиц, контактировавших с заболевшими, однако отметили, что большинство таких тестов не рассчитано на выявление иммунитета к вторичным инфекциям.

Первый шаг в направлении "иммунных паспортов" сделал Китай - с 12 апреля желающие остановиться в отелях Пекина должны предъявить справку со специальным кодом об отсутствии коронавируса, выданную не ранее чем за неделю до заселения. Идею поддержали в Германии, США и Великобритании. Российские эксперты туристического рынка считают ее интересной, но трудновыполнимой.

Организация Covid-19 Credentials Initiative (CCI), объединяющая свыше 60 компаний и НКО из разных стран, уже работает над созданием цифровых сертификатов для переболевших коронавирусом. За необходимость создания таких сертификатов ранее высказался основатель Microsoft Билл Гейтс, посеяв тем самым среди конспирологов теорию заговора о намеренном сокращении численности населения и всеобщем чипировании.