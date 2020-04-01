Многие эстонские рестораны и отели после отмены ЧП не смогут открыть свои двери

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Владельцы ресторанов ждут окончания чрезвычайного положения, однако не все смогут открыть двери после кризиса. Кроме этого, рестораны надеются на разумные ограничения со стороны правительства. Например, если обяжут людей носить маски в общественных местах, это невозможно будет выполнить в ресторанах, рассказывает rus.err.ee.

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По словам директора Эстонской ассоциации отелей и ресторанов Маарики Лийвамяги, сейчас владельцы ресторанов изучают правила департамента здоровья. В некоторых местах общественного питания разместили столы таким образом, чтобы обеспечить возможность применения правила 2 + 2. В то же время ассоциация ожидает от правительства разумных ограничений, указывая, например, на то, что требование носить маски, например, нельзя выполнить в ресторанах.

Гостиничный сезон обычно открывается в середине апреля, начала мая. Однако несколько отелей уже решили держать свои двери закрытыми до начала июня.

По словам Лийвамяги, среди ресторанов и отелей определенно есть те, кто никогда больше не откроет свои двери. Однако пока невозможно предсказать, сколько их будет.

Отели и рестораны ожидают продолжения государственной поддержки.

"Меры в правительственном пакете помощи очень важны, но на данный момент они краткосрочные. Поддержка заработной платы, которая является важным и быстрым ответом, будет действительна только до конца мая", - посетовала Лийвамяги.



