ВИДЕО: Юри Ратас объяснил причины продления ЧП до 17 мая. «Лучше чуть больше бояться, чем после всерьез сожалеть»

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Премьер-министр ЭР Юри Ратас в своем видеобращении к народу Эстонии объяснил причины продления чрезвычайного положения до 17 мая включительно.

Фото: кадр из видео.

«Мы должны продуманно и взвешенно добиться того, чтобы нашу повседневную жизнь контролировали мы, а не коронавирус. Пока у нас нет лечения и вакцины, коронавирус представляет собой реальную угрозу для здоровья и жизни всех людей: нашего, наших близких, работников передовой и всех остальных. На каждом шагу мы должны помнить простой принцип: лучше чуть больше бояться, чем после всерьез сожалеть. Так мы избежим новой вспышки вируса, которая нанесет еще больший вред нашей жизни, здоровью людей и экономике», - указывает Ратас.