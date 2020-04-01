Во время чрезвычайного положения эстонской полиции стало поступать гораздо больше вызовов. Если обычно работает около 100 патрулей по всей ЭР, то сейчас – до 200

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По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, во время чрезвычайного положения вызовов полиции стало поступать больше, в том числе и в связи нарушениями правила 2+2, сообщает BNS.

Фото: Reelika Riimand / PPA

Как отметил Вахер, чтобы помочь людям, полиция значительно увеличила количество патрулей во время чрезвычайной ситуации — если обычно работает около ста патрулей по всей Эстонии, то сейчас их 140-150, а в часы пик иногда до 200.

«Мы в этой работе не одиноки. Нам помогает Кайтселийт, помощники полицейских, курсанты Академии полиции, местные самоуправления, сотрудники спасательного департамента, налогово-таможенный департамент и инспекция по охране окружающей среды, всем им мы очень благодарны», - сказал Вахер.

Количество вызовов во время чрезвычайного положения увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на шестую часть. Полиция получает около 3000 вызовов в неделю, из которых 800-900 непосредственно связаны с чрезвычайным положением. Эти вызовы в основном касаются собраний в общественных местах.

В связи с несоблюдением правила 2 + 2 полиция сделала 464 предписания, в 50 случаях пришлось наложить штраф, было рассмотрено 126 дел о проступках. «Мы по-прежнему видим, что большинство жителей Эстонии понимают ограничения и ведут себя правильно», - сказал Вахер.

Проблем, связанных с насилием, во время чрезвычайного положения стало на 5 процентов меньше, но сообщений о насилии со стороны близких меньше не стало. При этом полиция видит опасность усугубления ситуации в случах, когда информация о насилии в семье не поступает сотрудникам правоохранительных органов.

Правонарушений против собственности во время чрезвычайного положения сократилось на четверть по сравнению с прошлым годом. «И мошенничества также стало меньше. Мошенники, конечно, стараются, но жители Эстонии уже не так легко попадают в их ловушки», - сказал Вахер.

Частота трафика снизилась на 30 процентов, примерно на столько же уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий. Количество пострадавших в ДТП также сократилось на треть. «Однако плохим признаком является то, что в результате ДТП пьяные водители стали причиной 17 аварий с пострадавшими. Это на семь больше, чем год назад», - сказал Вахер.

По его словам, полиция задержала пьяных водителей больше прошлогоднего, при этом количество случаев с остаточными явлениями употребления алкоголя уменьшилось.

По словам Вахера, полиция также сталкивалась со случаями, когда люди скапливались в транспортных средствах. «Относительно этого мы также провели разбирательства по делу о проступках», - сказал Вахер, добавив, что автомобиль определенно не является домом, где можно собраться большой компанией.



