Латвийская прокуратура требует для эстонского миллионера Осиновского четырех лет лишения свободы

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Латвийская прокуратура требует для бывшего председателя правления ГАО "Латвияс дзелзцельш" (ЛДз) Угиса Магониса и эстонского миллионера Олега Осиновского, которые обвиняются во взяточничестве и даче взятки, четырех лет лишения свободы, сообщает BNS.

Фото: Delfi

Как сообщили в прокуратуре, для Магониса обвинение также требует конфискации имущества и лишения права занимать должность члена правления в государственных и муниципальных предприятиях в течение пяти лет.

Также прокуратура просит признать 499 500 евро, которые были изъяты при задержании Магониса и Осиновского, преступно нажитым имуществом и конфисковать их в пользу государства.

На следующем заседании суда выступят защитники обвиняемых.

Согласно обвинению, летом 2015 года Осиновский передал Магонису взятку в размере 500 000 за многомилионную закупку предприятия ЛДз "Ритоша састава сервисс" - приобретение старых локомотивов у компании Осиновского "Skinest Rail". Оба обвиняемых своей вины не признают.

Магонис на рассмотрении дела заявил, что получил 500 000 евро от Осиновского не как взятку, а как вознаграждение за лоббирование интересов эстонского предпринимателя в руководстве ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), чтобы РЖД сделало закупку у принадлежащего Осиновскому Даугавпилсского локомотиворемонтного завода (ДЛРЗ).

Магонис заявил, что эти деньги не планировалось передавать дальше, они были предложены Осиновским за его помощь как частного лица в решении подобных вопросов. Бывший руководитель ЛДз заявил, что в течение долгого времени поддерживал дружеские отношения с тогдашним руководителем РЖД Владимиром Якуниным и его заместителем Владимиром Морозовым, которые начались еще до того, как он возглавил ЛДз.

Магонис в своих показаниях указал, что Осиновский первоначально предлагал ему 800 000 евро в качестве благодарности за то, что Магонис в частном порядке помогал решать вопросы, связанные с ДЛРЗ. Бывший руководитель ЛДз указал, что интересы ДЛРЗ были тесно связаны с интересами государства, так как на предприятии занято около 1000 жителей Даугавпилса. Он также подчеркнул, что переговоры с Якуниным и Морозовым проходили в частном порядке, а не официально, поэтому он отрицает обвинение в том, что деньги были получены за организацию встречи.

В то же время Магонис признал, что после того как предприятие "Ритоша састава сервисс" заключило договор с предприятием Осиновского "Skinest Rail" о закупке четырех дизельных локомотивов, предложенная эстонским бизнесменом сумма уменьшилась до 500 000 евро, так как Осиновский считал, что для эстонского предприятия закупка была невыгодной.

Осиновский в суде заявил, что его утверждения во время досудебного процесса о том, что 500 000 евро предназначались в качестве взятки для тогдашнего руководителя РЖД Якунина, были неправдой. По словам Осиновского, он эти показания дал, так как следователь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заявила, что в случае, если он не будет сотрудничать со следствием, его имя станет известно прессе, а он хотел сохранить свою репутацию.



