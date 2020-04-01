Епископ Нарвский и Причудский Лазарь в преддверии Радоницы: почтите умерших в домашней молитве

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Перед Радоницей Епископ Нарвский и Причудский Лазарь призывает паству «сохранять меры карантина и почтить умерших в домашней молитве». В то же время он отмечает, что двери храма во внебогослужебное время открыты во всех церквях епархии и православныеподать заупокойные поминовения о почивших

Фото: narvaeparhia.ee

Ниже предлагаем вашему вниманию обращение евпископа Лазаря в полном объеме.

Дорогие друзья! Братия и сестры!

В святые дни Пасхи, когда весь христианский мир приветствует друг друга краткими, но жизнеутверждающими словами «Христос Воскресе!», Церковь не оставляет материнским попечением чад ушедших в мир иной.

Согласно традиции православной церкви установлен специальный день получивший название «Радоница» или в переводе на современный язык «Радость».

Каждый год мы собирались с вами под сводами церквей, чтобы молитвенно помянуть всех наших умерших родственников, братьев и сестер по вере. В этот день едиными устами и единым сердцем возносились святые молитвы об упокоении их в Небесных Обителях.

Как вам известно, в этом году нас посетило беспрецедентное в общемировой истории испытание в виде пандемии коронавируса. Дабы сохранить жизни граждан и их здоровье, государства Европы пошли по пути самоизоляции, рекомендовав населению воздержаться от активных контактов друг с другом и больше времени проводить дома.

Это поистине непростой труд, когда каждый из нас вынужден приобретать забытый человечеством опыт самодисциплины, уединения и ограничения. Идя навстречу рекомендациям правительства нашего государства, Синод Эстонской Православной Церкви в лице его Председателя митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения благословил своих чад воздержаться от общественных богослужений, посещений кладбищ и усилить свою домашнюю молитву.

С таким же призывом я обращаюсь к вам в эти дни. Помня о нашем всеобщем уважении к почившим, я с болью в сердце вынужден рекомендовать сохранять меры карантина и почтить умерших в домашней молитве.

Согласно решению кризисной комиссии двери храма во внебогослужебное время открыты во всех церквях епархии и вы можете подать заупокойные поминовения о почивших. Хочу также сказать, что после снятия карантинных мер будет установлен особый день поминовения, в который мы все вместе вознесем наши молитвы об умерших под церковными сводами.



