За сутки от коронавируса скончался один человек. В Ида-Вирумаа после четырех дней без новых случаев COVID-19 выявили двух заболевших

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За минувшие сутки число смертей от коронавируса поднялось до 45 — в Курессаареской больнице скончалась пожилая женщина. Проанализирован 1551 тест на COVID-19, позитивными оказались 33 пробы (2,1 процента), в том числе в Ида-Вирумаа после четырех дней без новых случаев COVID-19 выявлено два заболевших.



Всего в Эстонии на сегодняшний день сделан 45 181 первичный тест, позитивный результат дали 1592 теста (3,5 процента).

По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 109 людям, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 192 человека. За сутки скончалась нахдившаяся в Курессаареской больнице 85-летняя женщина. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 45 человек.

По данным регистра населения, за последние 24 часа больше всего новых позитивных результатов зарегистрировано в Харьюмаа и на Сааремаа (по 12). Два новых случая зафиксированы в уездах Хийу и Ида-Виру. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано на данный момент в возрастной группе 55-59 лет.

Распределение случаев по уездам основано на данных регистра населения. Поскольку не всего жильцы дома призрения Сымера указали в качестве своего официального места проживания Сааремаа, не все выявленные в доме призрения позитивные случаи отражены в статистике по Сааремаа.

Хотя число заразившихся COVID-19 и нуждающихся в госпитализации снижается, нужно еще какое-то время оставаться дома и избегать контактов. Общими усилиями мы вскоре достигнем ситуации, в которой будет безопасно постепенно вернуться к обычной жизни», - отметил департамент здоровья.