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Конвейер новостей / В стране и мире / В миреНемецкие вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса. «Вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала»

Дата публикации: Вчера, 20:46 Просмотрено: 505

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. Об этом заявил руководитель института Хендрик Штреек, пишет РБК со ссылкой на RTL Today.

Немецкие вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса. «Вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала»

Фото: pixabay,com

Вирусологи на протяжении последних недель провели масштабное исследование в немецком городе Хайнсберге, где были выявлены более 1,4 тыс. заболевших и зафиксировано 46 смертей.

Ученые не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов. «Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории», — сообщил Штреек.
В итоге в институте пришли к выводу, что вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала. «Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение длительного периода времени были близко друг к другу», — сказал глава немецкого института.

К похожему выводу ранее пришел вирусолог Кристиан Дростен из берлинского университета Charité. Он заявил, что коронавирус очень чувствителен к высыханию на воздухе. Поэтому чуть ли не единственным способом заразиться является капельный путь при непосредственном контакте с носителем инфекции.

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Комментарии (1)

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Гость Elena
Вчера, 22:50
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Ну Нарве это не страшно, свободный от коронавируса город.

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