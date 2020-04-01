Правительственная комиссия опубликована план стратегии по выходу из кризиса, вызванного COVID-19

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Правительственная комиссия, занимающаяся вопросами, связанными с распространением коронавируса, здоровьем населения и проблемами экономики, одобрила стратегию по выходу из кризиса. Теперь она будет передана Рийгикогу и партнерам с целью сбора предложений. Правительство утвердит статегию после обсуждений на следующей неделе, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

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Руководитель чрезвычайного положения премьер-министр Юри Ратас пояснил, что целью стратегии по выходу из кризиса является определить принципы и этапы смягчения ограничений и дальнейшие шаги, чтобы иметь возможность следить с позиций науки за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и эффективно реагировать на изменения. «Целью Эстонии является остановить распространение коронавируса и помочь возможно быстрому восстановлению нашей экономики, а также чтобы наше общество вышло из кризиса более сильным и сплоченным“, - сказал премьер-министр.

По оценке научного совета, созванного для борьбы с COVID-19, уменьшение числа новых случаев заболевания говорит о том, что введенные ограничения подействовали и их можно начинать осторожно смягчать. «Вместе с тем нам необходима уверенность в том, что эти перемены стабильны. Наша цель – смягчать ограничения шаг за шагом, чтобы население Эстонии не столкнулось с новой масштабной волной заражения. После каждого шага должно оставаться достаточно времени для оценки ситуации и взвешивания риска распространения инфекции. Также следует оценивать влияние смягчения мер на экономическое положение людей и функционирование экономики», - сказал Ратас.

«Мы должны вернуть себе ту жизнь, которую у нас забрал коронавирус. Мы смогли взять распространение вируса под контроль, потому что все общество приложило к этому усилия. Наша система здравоохранения устояла в этой борьбе. Эстония хорошо обеспечена средствами индивидуальной защиты. Жители Эстонии следуют распоряжениям и правилам. В процессе постепенного открытия быстрое восстановление получившей удар экономики будет также зависеть от всех нас», - добавил премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнул, что ослаблению ограничений неизбежно сопутствует риск, что количество заболевших снова несколько увеличится. Поэтому предпосылкой для любых послаблений служит соблюдение требований в области поведения и гигиены, например, правила 2+2, рекомендации носить маски и использование дезинфицирующих средств. «Дальнейшее распространение вируса и как можно более быстрый выход государства из кризиса предполагают, что все мы будем и дальше вести себя ответственно, чтобы нам не нужно было вновь расширять ограничения», - сказал Ратас.

Правительственная комиссия будет раз в неделю пересматривать ограничения в сотрудничестве с учеными и экспертами.

Стратегия по выходу из кризиса подразделяется на три этапа. Первый – это этап, когда заболеваемость растет. Сейчас мы по показателям находимся на втором этапе – стабилизации, когда можно постепенно отказываться от введенных ограничений. Третий этап – это возвращение к нормальной жизни, что, помимо прочего, означает подготовку к новой возможной вспышке заболевания.

Введенные ограничения расставлены в порядке приоритетности, при этом оценивается их влияние на распространение инфекции. Ограничения будут отменяться шаг за шагом при соблюдении определенных условий, если это будут позволять согласованные комиссией индикаторы.

Первыми шагами будут восстановление работы музеев и образования по интересам, а также спортивных занятий на свежем воздухе. Также проведение актов регистрации семейного положения в ограниченных условиях. Следующим шагом будет открытие магазинов и части услуг в ограниченном объеме в торговых центрах.

21 апреля было начато постепенное восстановление планового лечения. Если индикаторы позволят, 15 мая будут открыты школы в том объеме, который позволит гимназистам готовиться к экзаменам, а ученикам, которые в этом нуждаются, получить помощь в учебе.

Стратегию по выходу из кризиса разработала под руководством Государственной канцелярии рабочая группа в сотрудничестве с правительственной комиссией, ученым советом по борьбе с распространением COVID-19 и экспертами из различных областей.

Основные индикаторы стратегии по выходу из кризиса:

1. число заболевших за сутки и в проценте от всех проведенных тестов, число заразившихся в возрасте 50+;

2. число пациентов с COVID-19, находящихся в больницах;

3. число пациентов с COVID-19 в интенсиве (количество койко мест в сутки);

4. доступность медицинской помощи;

5. готовность людей следовать указаниям правительства и установленным ограничительным мерам;

6. общее состояние экономики;

7. способность применять меры, основанные на общественном договоре;

8. эпидемиологическая ситуация и меры по борьбе с COVID-19 в регионе, странах ЕС и в третьих странах.