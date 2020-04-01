Нарвитянка, покупая iPhonе по объявлению в Латвии, перевела 500 евро, оставшись в итоге и без телефона, и без денег

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21 апреля в Нарвское отделение полиции обратилась женщина, которая хотела по объявлению купить в Латвии телефон iPhonе. Она сделала два перевода по 250 евро на латвийские банковские счета, но телефона до сих пор не получила.

Фото: PPA.

В таких случаях маловероятно, что покупатель получит желаемый товар и не факт, что предлагаемый товар вообще на самом деле существует, отмечает пресс-служба полиции.

"Покупая вещи по объявления в интернете, надо убедиться в том, что товар есть, а также поискать в интернете отзывы о продавце", - напоминает ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

Масленников советует совершать покупки в надежных интернет-магазинах. Например, в Эстонии такие магазины имеют знак Союза э-торговли "Turvaline ostukoht".

Чтобы не лишиться своих денег полиция советует:

- Не переводите деньги до того, как проверите информацию о предприятии или продавце, убедитесь, что предлагаемый товар имеется в наличии.

- Если какое-то предложение кажется слишком выгодным, когда, например, что-то ценное отдают даром или по сильно заниженной цене, скорее всего, это мошенничество.



