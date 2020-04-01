За минувшие сутки в Эстонии скончался от COVID-19 один человек. Всего лишь 7 новых заболевших

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За минувшие сутки в Эстонии скончался от COVID-19 один человек, позитивных результатов тестов на COVID-19 добавилось 7, сообщил в среду департамент здоровья.

Фото: pixabay.com

За последние сутки в Эстонии было сделано 1426 тестов на вирус COVID-19, из которых 7, то есть 0,5 процента, дали позитивный результат. На сегодняшний день в Эстонии проведены 43 637 первичных тестов, из которых 1559, т.е. 3,6 процента, были позитивными.

В течение суток в Северо-Эстонской региональной больнице скончалась 82-летняя женщина. Всего с начала эпидемии из-за коронавируса в Эстонии скончались 44 человека.

По состоянию на утро 22 апреля в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 114 пациента, из которых 7 находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 184 человека.

По данным регистра народонаселения, из числа новых инфицированных 5 проживают в Харьюском уезде, один в Рапламаа и один в Саареском уезде. Больше всего позитивных результатов тестирования по-прежнему в возрастной группе от 45 до 59 лет.



