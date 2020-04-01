Изменения в учебной работе в середине мая коснутся и профтехобразования

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Если до сих пор возможность завершения дистанционного обучения с 15 мая обсуждалась относительно общеобразовательных школ, это изменение касается также и учреждений профессионального и высшего образования, сказал во вторник на брифинге по коронавирусу вице-канцлер Министерства высшего образования и науки Индрек Рейманд.



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С 16 марта дистанционное обучение ведется не только в общеобразовательных школах, но и в профессиональных учебных заведениях и высших школах, рассказывает BNS.

«Мы подготовили сценарий, согласно которому исследования могут проводиться в университетах с 15 мая, в том числе семинары и стажировки в группах до десяти человек», - сказал Рейманд.

По словам Рейманда, организация профессионального образования была сделана очень гибко - как прием студентов, так и выпуск школ происходят в течение всего года. «После 15 мая в профессионально-технических училищах завершение учебной программы конкретных учебных групп основаны на возможностях организации учебы, стажировок и профессиональных экзаменов. Учебная работа в зданиях училиш также может проводиться группами до десяти человек», - сказал Рейманд.

По словам Рейманда, весенние школьные каникулы в общеобразовательных школах также поставили вопросы для учащихся профессиональных школ и их родителей. «Поэтому я подчеркиваю, что в настоящее время каникулы есть только в общеобразовательных школах, а профессионально-технические училища сами определят, когда устроят каникулы», - сказал Рейманд.

По его словам, важно добавить, что поскольку крупные мероприятия должны быть в начале этого лета отменены, не могут состояться и обычные выпускные церемонии.



