Несмотря на коронавирус парковка в Нарва-Йыэсуу станет платной с 15 мая

Дата публикации: Сегодня, 11:14 Просмотрено: 158

Нарва-Йыэсуу не планирует отказаться от сезонной платной парковки в связи с чрезвычайным положением в стране, но переносит на две недели начало ее действия, сообщает rus.err.ee.

Фото: архив prospekt.ee

Действующий в курортном Нарва-Йыэсуу сезонный летний период платной парковки с 1 мая по 30 сентября в связи с чрезвычайным положением отменен не будет, но его начало перенесли на 15 мая.

По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, в ближайшее время завершатся переговоры с возможным оператором электронной парковки фирмой EuroPark.

"Если на этой неделе заключим договор с ними, то уже на следующей неделе появится реклама и начнется продажа сезонных билетов", - сказал Ильин.

Также городская управа не планирует рассматривать введение каких-либо дополнительных льгот по оплате парковки для стимуляции туристического бизнеса - бесплатной парковка будет только для жителей Нарва-Йыэсуу.

Платная парковка дает Нарва-Йыэсуу в среднем 100 тысяч евро дохода в год.



