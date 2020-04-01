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Департамент здоровья утвердил условия возобновления планового лечения - медицинский руководитель кризисного штаба департамента здоровья Аркадий Попов подписал руководство по постепенному возобновлению планового лечения с минимальными требованиями для соблюдения правил инфекционного контроля, сообщает BNS.

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Постепенно начнут возобновляться приемы врачей-специалистов, стоматологов и другие подобные услуги. Рутинный контроль состояния здоровья будет восстановлен позже, рассказывает rus.delfi.ee.

В качестве одной из мер предосторожности персонал, занимающийся осуществлением плановой медицинской помощи, не должен иметь контактов в пациентами c Covid-19.

Всем медицинским учреждениям будут разосланы подробные инструкции.

Пациент должен считаться с тем, что медицинский работник измерит ему температуру, попросит заполнить декларацию о здоровье относительно COVID-19 и продезинфицировать руки. Также, находясь в медицинском учреждении, он должен будет носить хирургическую маску, которую ему выдадут на месте.

В случае стоматологических услуг и других процедур, связанных с генерацией аэрозоля, пациент должен сделать тест на коронавирус не раньше, чем за 48 часов до начала лечения, и результат должен быть отрицательным. Если выполнение этого требования невозможно, персонал должен использовать дополнительные индивидуальные средства защиты и респиратор.



