Реклама Подписка Наша редакция

Конвейер новостей / В стране и мире / Регион / РеспубликаСаперы обезвредили в Ида-Вирумаа взрывоопасные боеприпасы  военного времени

Дата публикации: Сегодня, 09:53 Просмотрено: 184

В понедельник саперам Идаского спасательного центра пришлось обезвредить несколько мин, снарядов и гранат военного времени в Ида-Вирумаа.

Саперы обезвредили в Ида-Вирумаа взрывоопасные боеприпасы  военного времени

Иллюстративное фото: Спасательный департамент

В Нарва-Йыэсуу в лесу близ деревни Аувере были найдены две минометных мины, два снаряда и две ручные гранаты, сообщила во вторник BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

Были также обезврежены найденная в деревне Пиместику минометная мина, и обнаруженная в Нарве неподалеку от Яккекюла теэ, ракета калибра 300 мм.

В минувшие выходные саперы восточно-эстонской саперной группы обезвредили около 60 боеприпасов.


Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });