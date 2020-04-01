Саперы обезвредили в Ида-Вирумаа взрывоопасные боеприпасы  военного времени

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Дата публикации: Сегодня, 09:53 Просмотрено: 184

В понедельник саперам Идаского спасательного центра пришлось обезвредить несколько мин, снарядов и гранат военного времени в Ида-Вирумаа.

Иллюстративное фото: Спасательный департамент

В Нарва-Йыэсуу в лесу близ деревни Аувере были найдены две минометных мины, два снаряда и две ручные гранаты, сообщила во вторник BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

Были также обезврежены найденная в деревне Пиместику минометная мина, и обнаруженная в Нарве неподалеку от Яккекюла теэ, ракета калибра 300 мм.

В минувшие выходные саперы восточно-эстонской саперной группы обезвредили около 60 боеприпасов.



