«Очистим Эстонию от вируса! Сделаем!» - девиз Дня полезных дел этого года

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Команда Дня полезных дел «Сделаем!» в этом году призывает всех жителей страны начиная с сегодняшнего дня самостоятельно изготавливать и носить маски из ткани. Наряду с другими профилактическими мерами это самый быстрый и эффективный способ остановить распространение вируса общими усилиями и вернуться к обычному жизненному укладу, сообщила BNS пресс-служба команды Дня.

Фото: pixabay.com

Домашние толоки по изготовлению масок началисьво вторник 20 апреля и кульминируют 2 мая. Регистрация толок по изготовлению масок проводится на сайте «Сделаем!» www.teemeara.ee/ru , чтобы показать пример и вдохновить и других шить маски себе и свои близким. Также на сайте содержатся рекомендации по изготовлению и советы по правильному ношению масок и ухода за ними.

Вместо традиционного ежегодного весеннего Дня полезных дел «Сделаем!» в этом году по всей Эстонии проводятся домашние толоки по изготовлению масок. Цель мероприятия - ввести в привычку ношение масок, научиться правильно их носить и увеличить количество людей, носящих маски в закрытых помещениях, чтобы препятствовать распространению вируса. В социальных сетях акция проводится под следующими хештегами: #TeemeMaske, #KannameMaske, #TeemeÄra!, #ДелаемМаски, #НосимМаски, #Сделаем!

По словам руководителя Дня полезных дел Тармо Тюйра, поскольку в этом году весна проходит для всех непривычно, то и толоки будут непривычными. «В этом году из-за особого положения невозможно провести День полезных дел в его традиционном формате, но каждый из нас может внести свой вклад в предотвращение дальнейшего распространения вируса, соблюдая все меры предосторожности. Толоки по изготовлению масок предлагают дополнительную возможность, с помощью которой каждый может показать, что заботится о себе и своем сообществе, а также готов взять на себя ответственность за свое поведение», - сказал Тюйр.

По словам Тармо Тюйра, люди начали уставать от особого положения и стали терять бдительность, которая по-прежнему крайне необходима. «Именно по этой причине мы с командой Дня полезных дел «Сделаем!» решили внести свой вклад и призвать всех жителей Эстонии как в городах, так и в сельской местности, изготовить самодельные маски. С помощью такой общественной инициативы мы желаем помочь сделать ношение маски в закрытых общественных помещениях социальной нормой, - пояснил Тюйр. - Только общими усилиями, внося свой вклад в общую копилку, мы можем предотвратить распространение вируса сейчас и в будущем. Мы хотим сказать всем и каждому: «Освободим Эстонию от вируса! Сделаем!».

День полезных дел «Сделаем!» - это ежегодное масштабное мероприятие, ставшее традиционным для десятков тысяч жителей страны. В этот день в городах и деревнях на толоках общими усилиями выполняется наиболее важная работа; каждый сам решает, что именно стоит предпринять, звать на помощь к себе или отправиться помогать кому-то другому. В этом году из-за особого положения массовые мероприятия запрещены, но самую важную работу общими усилиями все же можно выполнить и дома – сшить и носить маску, чтобы очистить Эстонию от вируса!

Организаторы Дня полезных дел «Сделаем!»: Фонд природы Эстонии, Эстонское сельское движение деревень «Родной край» и образованная ими сеть. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, Tamrex, Vizeum, Tele2, Nordic Hotel Forum, R-Kiosk и другие.



