Президент Кальюлайд назначила Рауля Сиэма министром внешней торговли и инфотехнологий

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Президент Керсти Кальюлайд в понедельник по предложению премьер-министра Юри Ратаса назначила Рауля Сиэма министром внешней торговли и информационных технологий.

Фото: Mattias Tammet/presidendi kantselei

Должность министра внешней торговли и информационных технологий принадлежит Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), председатель которой Март Хельме отозвал бывшего министра Каймара Кару и предложил назначить на эту министерскую должность бывшего советника Рауля Сиэма министром. Кару не был членом партии, а Сиэм является членом EKRE.

Сиэм стал четвертым министром внешней торговли и информационных технологий в этом составе правительства. Первый министр Марти Куузик смог пробыть на своем посту один день, он был его обвинен в избиении жены. Другому министру - Керту Кинго - пришлось уйти за обмен Рийгикогу; Каймар Кару не вступил в EKRE, а лидер партии Март Хельме обвинил его в чрезмерном либерализме.



