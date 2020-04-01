Поворчим немного. Нарвские мамаши, опомнитесь!

Дата публикации: Сегодня, 10:03 Просмотрено: 780

Нет, я в данный момент не о нашей самой кричащей проблеме – коронавирусе и угрозе его распространения. В жизни и помимо этого, увы, остается еще много всякого, что требует нашего пристального внимания и незамедлительных действий.

Фото: pixabay/prospekt

Сегодня хочу призвать к порядку молодых нарвских мамаш, которые почему-то забывают о своем прямом родительском долге – следить на улице за поведением своих маленьких детей, конкретно – держать их за руку или хотя бы в поле зрения, особенно при пересечении перекрестков и дорог.

Наблюдения последних дней: ребенок двух-трех лет (или даже группка маленьких детей), резвясь бежит по улице, а мамочка (а то и молодой отец) в компании подруг, увлеченно беседуя, идет метрах в десяти от дитя. То ли наступившее весеннее тепло так расслабляюще действует, то ли ложное ощущение, что на улицах в последнее время стало меньше машин - мол, народ сидит по домам из-за добровольного карантина. Но согласитесь, достаточно и одной единственной машины, которая едет по дороге, а ей навстречу неожиданно выбегает малыш, чтобы случилась трагедия.

Беспечность некоторых нарвских родителей просто убивает. Поделилась своими наблюдениями со знакомыми (может, это только мне вечно все не так), но и они подтвердили: это прямо-таки массовое явление - «беспризорные» малыши при наличии рядом родителей.

Страшно даже подумать, к чему может привести такая безответственность вроде бы взрослых людей в нынешнее время и в других ситуациях - когда мы говорим о строжайшем соблюдении правил гигиены (как минимум тщательном мытье рук – себе и ребенку) и прочее, прочее в условиях пандемии.

Мамаши, опомнитесь!

Антонина Вредная



