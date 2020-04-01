Организатор гей-парада в Таллинне: из-за коронавируса в этом году марш пройдёт в интернете

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Из-за карантина Балтийский гей-парад в Таллинне в этом году под угрозой срыва. Отменяются и сотни аналогичных шествий по всему миру, которые обычно проходят весной и в начале лета.

Фото: pixabay.com

Представитель организации, отвечающей за проведение гей-парада в Эстонии - Эстонской ЛГБТ-ассоциации – Кристина Рауд пообещала в интервью молодёжному паблику #VSEDOMA, что альтернативное мероприятие всё равно будет организовано, причём в глобальном масштабе, но только в интернете.

"Мы бы хотели встретиться на улице, потому что для многих людей пока ещё, к сожалению, этот парад – единственное время в году, когда они чувствуют, что кто-то их любит, защищает и интересуется ими.

Балтийский прайд в виртуальном виде мы рассматриваем как план "Б", но большие международные организации, которые объединяют организаторов прайдов по всему миру, проведут всемирный Global pride, который в этом году состоится онлайн. Он будет длиться целые сутки, 24 часа, начиная с Австралии и до другого конца мира. Балтийский прайд точно примет участие в этом мероприятии", - заявила Кристина Рауд.

По её словам, Эстонская ЛГБТ-ассоциация ведёт активную ежедневную открытую деятельность в интернете, к которой могут присоединиться все желающие.

"Мои коллеги проводят регулярные прямые эфиры в инстаграме lgbt.ee. Например, у нас было виртуальное занятие по квир-йоге, а завтра моя коллега будет рассказывать о работе нашего объединения и планах на будущее. В нашем профиле в инстаграме можно оставлять свои вопросы, мы на них с удовольствием отвечаем во время прямых эфиров", - добавила Рауд.