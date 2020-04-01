К середине следующей недели Эстонии обещают потепление, но погода останется вполне «карантинной»

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Дата публикации: Сегодня, 11:29 Просмотрено: 289

Особенного желания покидать квартиры у поддерживающих режим самоизоляции эстоноземельцев в первую половину следующей недели возникнуть не должно. Согласно прогнозу портала pogoda.ee, нас ждет умеренное потепление, не без дождей.

Фото: pixabay.com

Понедельник, 20.04:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами над сушей пройдет дождь. Ветер северо-западный и северный 2-8 м/с, на северном побережье западный ветер 2-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 6..11°C.

Вторник, 21.04:

Ночью: Переменная облачность. В материковой части страны местами пройдет небольшой дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.

Днем: Переменная облачность. В материковой части страны пройдет небольшой дождь. Ветер северной четверти 3-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Среда, 22.04:

Ночью: Переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -1...+4°C.

Днем: Переменная облачность. В материковой части страны местами пройдет небольшой дождь. Ветер западных направлений 3-9 м/с, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 8°C.



