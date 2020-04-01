Министерство социальных дел обещает не экономить на людях с ограниченными возможностями

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Хотя, по словам объединяющей 272 организации палаты людей с ограниченными возможностями, Министерство социальных дел планирует на 50 процентов урезать ее финансирование, само министерство утверждает, что решения об урезании не было и организации поспешили с выводами, передает BNS со ссылкой на ERR.

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Министерство сообщило 9 апреля своим партнерским организациям, что при самом мрачном сценарии поступления налога на азартные игры могут сократиться максимум на 50 процентов, поэтому организациям следует на всякий случай пересмотреть свои затраты. Такое письмо получила и палата людей с ограниченными возможностями, которая не стала обращаться к министерству за уточнениями, а неделю спустя передала информацию своим подорганизациям. Сработал испорченный телефон, в результате информация исказилась и потенциальный сценарий превратился в факт.

«Ладно, если бы направили кому-нибудь решение, что сократим на 50 процентов, но это неправда. Возможно, мы так переживем кризис, что нам и не потребуется существенная реорганизация. То, придется ли нам сокращать дотации кому-либо из наших 13 стратегических партнеров и в какой мере, или придется отложить дотации на отмененные проекты на продолжительный период, должно выясниться только к середине мая», - сказал ERR вице-канцлер по социальной сфере Райт Куузе.

«Люди с ограниченными возможностями и представляющие их организации — это последняя сфера, где Министерство социальных дел и государство в целом хотели бы урезать хоть что-нибудь, - написал в социальных сетях министр социальных дел Танель Кийк. - Мне очень жаль, что сегодня в СМИ поступили противоположные утверждения, будто мы решили на 50 процентов сократить дотации для этих организаций. Заверяю, что это не так. Такого решения нет и не будет».

В то же время, Кийк признал, что в связи с чрезвычайным положением и экономическим спадом существенно сократятся и поступления налога на азартные игры, на которые посредством министерств социальных дел, культуры, финансов, а также образования и науки финансируется ряд гражданских организаций и проектов по всей Эстонии.

«Тем не менее, Министерство социальных дел на данный момент не сократило в этой связи финансирование ни одной организации. Мы уже заверяли, что выплаты за второй квартал пройдут в соответствии с согласованным графиком. Кроме того, начались переговоры о том, как организовать намеченные на вторую половину этого года выплаты и деятельность, и я уверен, что в ближайшее время мы с гражданскими объединениями и правительством найдем разумное решение», - пообещал Кийк.



