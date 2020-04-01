Минобразования: после каникул контактное обучение будет скорее исключением  

Дата публикации: Сегодня, 17:23 Просмотрено: 244

После каникул не все школьники должны будут ходить в школу и контактное обучение будет скорее исключением, сказала на пресс-конференции вице-канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс, сообщает BNS.

Фото: pixabay.com



«Если эпидемия начнет отступать, можно представить это так, что после 15 мая будет переходный период, когда контактное обучение будет скорее исключением, предназначенным прежде всего для тех, кому оно нужнее всего: выпускникам, готовящимся к вступительным экзаменам или учащимся, которым нужна дополнительная помощь, которым дистанционное обучение подошло хуже. Безусловно, школьники не будут обязаны идти в школу, при необходимости можно будет продолжать дистанционное обучение», - сказала Винтер-Немвальтс.





«Чтобы перейти к более привычной организации обучения, крайне важно обеспечить безопасность учащихся. Это же касается обеспечения безопасности учителей. Так что детей действительно можно будет пустить в школу, только когда это будет безопасно для них, - подчеркнула вице-канцлер. - А до того общество должно получить от экспертов сигнал, что обстановка в стране позволяет это сделать».