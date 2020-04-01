Реклама Подписка Наша редакция

Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаМинобразования: после каникул контактное обучение будет скорее исключением  

Дата публикации: Сегодня, 17:23 Просмотрено: 244

После каникул не все школьники должны будут ходить в школу и контактное обучение будет скорее исключением, сказала на пресс-конференции вице-канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс, сообщает BNS.

Минобразования: после каникул контактное обучение будет скорее исключением  
Фото: pixabay.com

«Если эпидемия начнет отступать, можно представить это так, что после 15 мая будет переходный период, когда контактное обучение будет скорее исключением, предназначенным прежде всего для тех, кому оно нужнее всего: выпускникам, готовящимся к вступительным экзаменам или учащимся, которым нужна дополнительная помощь, которым дистанционное обучение подошло хуже. Безусловно, школьники не будут обязаны идти в школу, при необходимости можно будет продолжать дистанционное обучение», - сказала Винтер-Немвальтс.

«Чтобы перейти к более привычной организации обучения, крайне важно обеспечить безопасность учащихся. Это же касается обеспечения безопасности учителей. Так что детей действительно можно будет пустить в школу, только когда это будет безопасно для них, - подчеркнула вице-канцлер. - А до того общество должно получить от экспертов сигнал, что обстановка в стране позволяет это сделать».
«Поскольку контактное обучение будет скорее исключением, оно будет предназначено прежде всего для учеников 12-х классов, заканчивающих 9-й класс и тех, в чьем случае дистанционное обучение не дало желаемый результат», - пояснила Винтер-Немвальтс.

Вице-канцлер добавила, что в этом учебном году нужно отменить все экскурсии в честь окончания года, торжественные акты, соревнования между школами и тому подобные мероприятия.

Комментарии (2)

avatar
Eric Jones
Сегодня, 18:44
Цитировать
Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website prospekt.ee to generate more leads. Here’s how: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at prospekt.ee. Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com for a live demo now. And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way. If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today! Try Talk With Web Visitor and get more leads now. Eric PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them! Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitor.com/unsubscribe.aspx?d=prospekt.ee
avatar
Дмитрий
Сегодня, 19:25
Цитировать
Здравствуйте! Отправим Ваше коммерческое предложение владельцам/администраторам более 800 000 сайтов! Несколько плюсов при сотрудничестве с нами: - Приятные цены - нам выгодно, чтобы заказчик получал прибыль, значительно превышающую цену рассылки и заказывал повторно - Все максимально прозрачно: Предоставим скриншоты из софта, с подробными отчетами о результатах рассылки, подтверждающие выполнение обязательств с нашей стороны. - В отличии от большинства наших конкурентов, оплата ТОЛЬКО за УСПЕШНО доставленные сообщения. Свяжитесь с нами в течении суток и в качестве бонуса, получите бесплатное составление оффера для Вашей рассылки! Наш E-mail: formmarketing2020@gmail.com P.S. Извините за беспокойство, если мы с Вами уже сотрудничаем.

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });