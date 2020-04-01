Ужесточение мер по противодействию коронавирусу поддерживают 27 процентов эстоноземельцев, а их смягчение - всего 11 процентов

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Эстоноземельцы считают действующие меры по локализации коронавируса все более уместными и практически все из них прилагают усилия, чтобы преодолеть вирус, сообщается в новом опросе Turu-uuringute AS.



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Меры по сдерживанию эпидемии коронавируса поддерживают 60 процентов эстоноземельцев, ужесточение мер поддерживают 27 процентов, а их смягчение 11 процентов, рассказывает о результатах опроса BNS.

80 процентов населения прилагают столько же усилий, сколько и неделей раньше, а 18 процентов прилагают еще больше усилий. 92 процента населения понимают, что их действия позволяют предотвратить заражение их близких, а 80 процентов беспокоятся, что кто-то может заразить их, сам того не зная.

По словам социолога Turu-uuringute AS Тыниса Стамберга, в свете результатов нового опроса больше всего радует то, что несмотря на приближающиеся школьные каникулы семьи таким образом реорганизовали свою деятельность, чтобы проводить больше всего времени дома и избегать непосредственных контактов с другими людьми. Новый опрос подает четкий сигнал, что действующие меры и ограничения являются уместными в текущей ситуации и что все проживающие в Эстонии люди одинаковым образом поняли их.

Доля выходящих из дома людей существенно не изменилась за неделю: 62 процента населения находится дома и выходит только в исключительных случаях. Доля находящихся на улице людей упала на два процента до 29 процентов. Главные причины выхода из дома — рабочие задачи (64 процента) и желание подышать свежим воздухом (57 процентов).

Респондентов, в семье которых есть учащиеся в школе дети в возрасте до 18 лет, спрашивали, как семья планирует провести предстоит школьные каникулы. Целью было выяснить долю семей, планирующих деятельность, являющуюся с точки зрения распространения вируса рискованной (например, посещение бабушек с дедушками и других родственников, дети могут встречаться на улице с другими детьми или остаются дома одни). 26 процентов респондентов планировали хотя бы что-то перечисленного (чаще всего — оставить детей без присмотра). Большая часть семей с учащимися в школе детьми (71 процент) планирует на каникулах оставаться дома и следить за тем, чтобы у детей были такие занятия, чтобы они не вступали в контакт с посторонними.

Соблюдение официальных инструкций также по-прежнему на высоте. 79 процентов населения, по собственной оценке, помнят и соблюдают все официальные требования, 15 процентов следуют большей их части, всего три процента соблюдают то, что не требует усилий, а три процента ничего особенного не делают.

Тщательнее всего указаниям следуют жители уездов Ляэне (89 процентов), Рапла (87 процентов) и Выру (84 процента), в меньшей мере их соблюдают жители Таллинна (75 процентов), Ида-Вируского уезда (74 процента) и Сааремаа (76 процентов).

В ходе опроса по телефону и в интернете были опрошены 2077 эстоноземельцев в возрасте от 15 лет. Опрос заказан госканцелярией.



