Дембель! Солдат срочной службы досрочно отправят в резерв

Дата публикации: Сегодня, 19:57 Просмотрено: 305

По решению командующего силами обороны генерал-майора Мартина Херема призванных в 2019 году солдат срочной службы отправят в резерв досрочно. Большинство солдат срочной службы будут зачислены в резерв к 15 мая, в зависимости от планов обучения, часть солдат могут быть отправлены в резерв несколькими днями раньше или позже, сообщает Генеральный штаб сил обороны.



Иллюстративное фото. Иллюстративное фото.

В соответствии с решением силы обороны будут отправлять солдат в резерв подразделениями и поэтапно, когда будут достигнуты все цели обучения. В резерв будут зачислены около 2600 солдат, чья срочная служба началась в 2019 году. Около 460 солдат, начавших срочную службу в начале 2020 года, продолжат несение службы.

«Для меня важно поддерживать мораль солдат на высоком уровне и отблагодарить их за это последнее усилие, когда они не могут получить увольнительную до самого конца службы», - сказал командующий силами обороны генерал-майор Мартин Херем. «Считаю крайне важным, чтобы мы не держали солдат на службе дольше, чем этого требуют цели обучения. Я хочу, чтобы они заступили на службу в резерве высокомотивированными», - добавил он.

Командующий силами обороны подчеркнул, что это решение он вынес на основе анализа сегодняшнего чрезвычайного положения. Если распространение коронавируса в Эстонии или же другие обстоятельства будут развиваться так, что это решение нужно будет изменить, то это будет сделано. В пользу текущего решения говорят такие факторы как более короткая продолжительность учений «Весенний шторм» и достижение поставленных учебных целей.

По необходимости силы обороны будут тестировать группы солдат срочной службы до зачисления в резерв, чтобы проверить их на возможность инфицирования коронавирусом COVID-19.

«Нашей задачей является зачисление солдат в резерв здоровыми», - сказал главный врач сил обороны подполковник Тарго Лусти. «Мы не будет тестировать всех отправляющихся домой солдат, так как на данный момент в силах обороны нет ни одного солдата срочной службы больного коронавирусом. Но есть солдаты, кого необходимо протестировать – например, тех парамедиков, кто сейчас находится на Сааремаа с нашим полевым госпиталем», - добавил он.

Принимая во внимание сокращённое количество рейсов общественного транспорта во время чрезвычайного положения, силы обороны организуют всем желающим транспорт до ближайшего от их места жительства населённого пункта.

Также командующий силами обороны отдал распоряжение командирам подразделений организовать, начиная с мая, уход в увольнительные солдат срочной службы январского призыва в соответствии с действующими в стране правилами чрезвычайного положения.