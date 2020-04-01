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Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаПравительственная комиссия поддержала постепенное восстановление планового лечения

Дата публикации: Сегодня, 13:22 Просмотрено: 246

Экспертная комиссия при правительстве Эстонии в пятницу на совещании поддержала предложение министра социальных дел, департамента здоровья и Больничной кассы постепенно восстановить плановое лечение в учреждениях здравоохранения страны.

Правительственная комиссия поддержала постепенное восстановление планового лечения
Фото: pixabay.com

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что департамент здоровья уже на следующей неделе примет решение о восстановлении оказания плановых услуг врачей-специалистов, семейных врачей, стоматологов и сектора частных медицинских услуг.


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