Мартин Хельме об отзыве Каймара Кару с поста министра внешней торговли и инфотехнологий: портфель министра оказался не у EKRE, а у чиновников

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Одной из причин отзыва Каймара Кару с поста министра внешней торговли и инфотехнологий стало то обстоятельство, что его министерский портфель оказался не у партии EKRE, а у чиновников, заявил в пятницу заместитель председателя Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.

Коллаж: twitter/delfi

«Партия сегодня решила сменить Каймара Кару на посту министра. Я благодарю Каймара за проделанную им работу. К сожалению, в течение последнего полугодия между ним и партией не возникло доверительных и рабочих отношений. Не удалось ему сформировать и команду с делегацией от других министров», - пояснил Хельме в своем комментарии в социальных сетях.

«Вместе с тем, свою роль сыграло и то, что Кару пришел в политику, не имея предыдущего опыта работы в политике и по этой причине не понял, что для того, чтобы работать на посту министра, надо ежедневно и на протяжении многих лет много и серьезно работать. В результате такие люди получают на выборах голоса и возможность проводить политику в жизнь. Электорат партий, члены партий, их руководство ждут, что министры от партий будут проводить политику коалиции и партии. Но на данном этапе произошло так, что портфель министра внешней торговли и инфотехнологий оказался не у EKRE, а у Партии чиновников», - подчеркнул Хельме.

«Каймар Кару — хороший специалист, но, к сожалению, у него не сложились хорошие рабочие отношения с партией. У нас не сформировалась хорошая команда. Его деятельность у членов партии стала вызывать непонимание и вопросы», - пояснил в переданном BNS комментарии председатель EKRE Март Хельме.

«Мы предполагаем, что все министры от нашей партии должны действовать в соответствии с ценностями и позициями сторонников партии, в том числе и по таким вопросам как иммиграция, иностранная рабочая сила, электронные выборы и обеспечение почтовой услуги в сельских регионах», - подчеркнул Хельме.

По его словам, EKRE представит нового кандидата на пост министра уже в пятницу, в течение дня.









