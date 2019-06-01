Эстония – щедрая душа! ЭР поможет Испании и Италии масками и дезинфицирующими средствами

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Эстония посредством Красного Креста передаст Испании и Италии защитные лицевые маски, дезинфицирующие средства и финансовую помощь на сумму в 100 000 евро, сообщает BNS со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

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«В это трудное время мы должны выразить солидарность с теми странами, которые больше всего пострадали от коронавируса в Европе. Испания и Италия обратились к своим союзникам с просьбой о помощи и Эстония, вместе с другими странами НАТО решила предоставить им помощь, о которой они просят», - пояснил премьер-министр Юри Ратас.

Эстония выделит через Красный Крест Испании и Италии по 100 000 евро на меры по предотвращению распространения вируса. Также Эстония отправит обеим странам по 30 000 защитных масок и по 2000 упаковок дезинфицирующих средств, изготовленных эстонским предприятием Nordic Group OÜ.

По словам Ратаса, правительство решило поддержать Италию и Испанию по предложению министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.

«Италия и Испания многократно проявляли солидарность с нами, они вносят большой вклад в миссию альянса в нашем регионе, участвуя в тактической группе НАТО в странах Балтии, в миссии воздушной полиции и в работе Центра киберобороны в Таллинне. Так что вполне естественно, что Эстония со своей стороны поддерживает в трудные времена своих союзников», - подчеркнул Ратас.

Министр иностранных дел Эстонии по телефону провел беседы со своими коллегами в Италии и Испании и сообщил о готовности Эстонии оказать их странам помощь. Министры обеих стран выразили от имени своих народов благодарность Эстонии и заверили, что их страны и их жители этого никогда не забудут.

Грузы с масками и дезинфицирующими средствами должны прибыть в Италию и Испанию не позднее следующей недели.

Испания 24 марта и Италия 26 марта обратилась к своим союзникам по НАТО с просьбой оказать им помощь в предоставлении средств и снаряжения для борьбы с эпидемией.

Наряду с Эстонией на призыв Италии и Испании откликнулись многие страны НАТО и ЕС.

Литва отправит в Испанию первый самолет с помощью 21 апреля. Чехия передала Италии и Испании по 10 000 защитных костюмов для медиков, Дания послала Италии аппараты для вентиляции легких и защитные материалы, Германия отправила в Испанию несколько тонн вспомогательных материалов, 5000 аппаратов ИВЛ, привезла на лечение наиболее тяжелых пациентов из Италии в Германию.

Помощь защитными средствами и дезинфицирующими средствами, а также опытными врачами оказали Испании и Италии Турция, Польша и Албания.



