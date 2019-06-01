Нарвитянка рассказывает, каково это – учиться на отделении скандинавистики Тартуского университета. «Получить стипендию по успеваемости очень сложно»

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Предлагаем вашему вниманию рассказ нарвитянки Екатерины Ивановой, студентка отделения скандинавистики Тартуского университета, о том, почему она решила учиться именно в Тарту и как она справляется с этой задачей, как решает бытовые вопросы, как русские студенты справляются с обучением на эстонском.

Учеба в университете - это новый этап в жизни человека. На этом этапе вчерашние гимназисты покидают родительский дом и становятся студентами. Теперь они сами принимают все важные решения и сами несут за себя полную ответственность. Что же меняется в жизни вчерашнего школьника, покинувшего ради дальнейшей учебы уютный и теплый родительский дом? Предлагаем вашему вниманию заметки на эту тему нарвитянки Екатерины Ивановой, студентки отделения скандинавистики Тартуского университета.

В прошлом году я закончила нарвскую гимназию, если точнее, то я - выпускница Нарвской Ваналиннаской школы. После окончания гимназии мне предстояло сделать важный выбор: открыть одну из дверей, чтобы идти той дорогой, которая окажется за ней.

О том, что не выберу для своей дальнейшей учебы Таллинн, я знала уже давно: в качестве альма-матер моего вуза наша столица меня не привлекала. Вариант остаться учиться в Нарве я тоже не рассматривала — в Нарвском колледже Тартуского университета попросту нет специальностей, которые могли бы меня заинтересовать. Уезжать за границу мне тоже не хотелось: люблю я Эстонию и покидать ее пока что не собираюсь.

С детства мне нравился Тарту. Уютный, с богатейшей историей город, не такой большой, как Таллинн. Мой выбор пал именно на него. Осталось определиться с вузом и специальностью. Узнав про существование скандинавистики в Эстонии, именно в Тартуском университете, где работает это отделение, я, не долго думая, поехала сдавать вступительные экзамены.

Управление портами или филология?

Документы я подавала в два университета: Тартуский и Таллиннский технический. В Таллинне я подала заявление в Морскую академию на логистику и управление портами, а в Тарту - на норвежскую филологию. Когда из ТТУ пришел ответ о моем зачислении, то мои близкие были очень рады. Логистика казалась им хорошей, а главное востребованной, специальностью. Я же, подавшая это заявление лишь под давлением семьи, ждала совсем другого известия.

Ответ из Тарту тоже не заставил себя долго ждать: мне сообщили, что я поступила на филолога норвежского языка. Как же я была рада! Я действительно этого хотела. Когда я рассказала семье, что поступила и на филолога тоже, то они, конечно, сказали мне, что я молодец, но были уверены, что я выберу Морскую академию. Когда я поставила домашних в известность о том, что подтвердила свою учебу в Тартуском университете, близкие, хоть и были недовольны моим выбором, ни одного неодобрительного слова мне не сказали. Да и могли ли, если потом жить с этой специальностью не им, а мне.

Зато со стороны семьи посыпалось множество вопросов. Зачем мне филология? Кем я потом буду работать? Почему именно норвежская филология? Также было много других вопросов. Ответить на каждый из них тогда мне было сложно и самой.

Никогда ранее я не рассматривала в качестве будущего предмета изучения гуманитарные специальности и вдруг решила пойти на филологию. Недоумение родителей я прекрасно понимала. Но сейчас, когда идет уже второй семестр моей учебы, я ни капли не жалею о сделанном выборе. А главное — у меня появились ответы на многие из вопросов, задававшихся мне в начале учебы. Теперь я хочу ответить на самые главные из них не только членам своей большой семьи, но и всем будущим выпускникам, а также их родителям. Помочь мне в этом любезно согласилась мой преподаватель норвежского языка Антонина Костина.

Что такое скандинавистика?

- Антонина, давайте поясним нынешним выпускникам, что же такое скандинавистика.

- Это отделение в Тартуском университете, где учат трем скандинавским языкам: норвежскому, шведскому и датскому. Также скандинавистика помогает не только выучить язык, но и знакомит с культурой стран Скандинавии, а также с их литературой.

- Кем может работать выпускник отделения скандинавской филологии в будущем?

- Это зависит от интересов студента. У нас учатся очень разные ребята. У студентов есть выбор в таких сферах, как международные отношения, педагогика, перевод, туризм, управление проектами, работа в разных телефонных центрах и так далее. Выпускники могут стать специалистами в самых разных областях и при этом хорошо владеть скандинавским языком.

Кому в «универе» жить хорошо?

Здесь, в дополнение к сказанному моим учителем, хочу пояснить, что на втором году обучения филологи выбирают вторую специальность, которой может быть все, что угодно, кроме медицины и юриспруденции. Главное, чтобы эта вторая специальность была в учебной программе университета.

Еще один важный момент, которого необходимо коснуться, рассуждая об учебе выпускников нарвских гимназий в вузах Эстонии. Ведь многие русскоязычные ребята из Ида-Вирумаа, обдумывая варианты дальнейшей учебы в нашей стране, переживают из-за своего недостаточного знания эстонского языка. Мои знакомые или сверстники, поступившие в разные университеты Эстонии, сегодня часто говорят, что им очень сложно учиться на эстонском языке. Одним не хватает словарного запаса, другим языковой базы, третьим мешает отсутствие в Нарве, в период учебы в гимназии, разговорной практики.

Лично мне, в этом смысле, повезло: я не чувствую особых затруднений. Уверена, это - результат выбора моими родителями для меня школы в Нарве. Если кто еще не знает, то Нарвская Ваналиннаская государственная школа использует с первого по последний класс методику языкового погружения, благодаря чему ее ученики владеют эстонским языком на высоком уровне.

Каков родной язык — не важно

Именно языковой проблемой и был продиктован следующий вопрос к моему педагогу.

- Не мешает ли усваивать материал не самое хорошее знание студентами государственного языка?

- Конечно, русскоязычным ребятам учиться посложнее, так как эстонский язык используется больше, но различий в успеваемости ребят, имеющих разные родные языки, нет. В целом в учебе нет никакой разницы между студентами с разными родными языками — эстонским или русским, так как мы учим, используя главным образом другой язык. Успеваемость учащихся зависит от личной мотивации. Как для преподавателя, для меня не важно, какой родной язык у студента.

Жилье: от 45 евро до собственной квартиры

В конце августа я собрала вещи и уехала в Тарту. Сейчас я живу в общежитии со своей бывшей одноклассницей. Плата за наше общежитие, по сравнению с другими, очень щадящая, поскольку оно еще не подвергалось реновации. За каждый зимний месяц я плачу 45 евро, летом выходит еще дешевле. Есть общежития, где нужно платить по 100, а то и по 150 евро. Нас с подругой тут всё устраивает, и мы не хотим переезжать.

Соседа по комнате важно внимательно выбирать заранее. Знакомые ребята мне часто жалуются на то, что не могут ужиться с соседом, некоторые ребята не сходятся характерами. У меня такой проблемы, к счастью, не было и нет по сей день. Мы сдружились, и между нами ни разу не возникло никакого конфликта.

Если дальнейшее проживание с кем-то в одной комнате становится невозможным, то можно снимать целую комнату, но в таком случае и цена будет вдвое дороже. Также можно снимать квартиру или комнату в квартире (семьи в Тарту очень часто сдают комнаты студентам). Кроме того, я знаю ребят, которым родители даже купили и подарили в Тарту квартиры, но таких меньше в разы. В основном все живут в общежитиях.

Общежития существуют двух типов: просто комнаты и блоки. Я живу в общежитии первого типа. Это означает, что кухня, туалеты и душевые на этаже общие. На всякий случай уточню, что душевые комнаты делятся на мужские и женские. Так называемые блочные общежития выглядят по-другому. Это, грубо говоря, двух- или трехкомнатная квартира. В каждой комнате живет один или два студента. Между комнатами есть прихожая, кухня и ванная комната с туалетом.

Работать или нет?

Возможно ли учиться в университете и одновременно с этим работать? Это зависит только от желания самого студента. В действительности работающих первокурсников в нашем вузе очень мало. Но лично я отношусь именно к этой категории студентов. Главное при всем — правильно рассчитать свои силы. В один месяц я могу отработать 130 часов, а в другой только 50. Главное - помнить свою главную цель. Для меня это учеба, поэтому я всегда оставляю на нее и на отдых основное количество времени, и только потом думаю о работе.

Платят ли стипендию?

Конечно платят, но получить стипендию по успеваемости очень сложно. Также выдается пособие ребятам из необеспеченных семей. В таком случае надо смотреть, в какую категорию вы входите (всего их три), и уже от категории будет зависеть размер пособия.

Льготы и студенты

В Тарту действует много скидок для студентов. Чтобы пользоваться льготами, надо оформить карточку ISIC в своем банке. Такая карточка дает скидки на посещение музеев, спортзалов, на проезд в общественном транспорте и во многих других местах.

Где дом мой?

Поначалу я ездила домой очень часто - каждую неделю. Потом стала ездить реже. На данный момент я приезжаю в Нарву раз в месяц. Сейчас начала ловить себя на мысли, что домом для меня стал Тарту, а в Нарву я приезжаю к родителям.

Главное различие между гимназией и школой

В гимназии педагоги нам говорили, что мы учимся только для себя, но тогда это мало осознавалось. Казалось нормой, что учителя не переставали напоминать нам о сдаче обязательных работ и своевременном исправлении оценок. В университете этого совсем нет. Когда в аудитории сидит более сотни человек, то преподаватели даже не знают, кто ты. Поэтому твоя учеба – твое личное дело. Перед или после пары всегда можно подойти к преподавателю и уточнить нужную тебе информацию. Но продлевать сроки, как в школе, не будет никто. А за опоздание, даже на одну минуту, снимаются баллы. Так что нужно быть заранее готовым к изучению большого количества материала, который и сдавать надо сразу.

Также и расписание каждый себе составляет сам. Есть обязательные предметы, на которые необходимо зарегистрироваться сразу же в начале обучения. Остальные предметы выбираешь себе сам. Главное - набирать минимально необходимое количество ИАП (баллы за предметы). В год я должна набирать по 60 ИАП. Можно набирать больше, но за недобор придется платить из собственного кошелька.

Надеюсь, мой рассказ помог кому-то получить ответы на имевшиеся вопросы. Желаю удачи всем будущим студентам.

Екатерина Иванова, студентка отделения скандинавистики Тартуского университета



