Еще одна смерть. Число жертв коронавируса в Эстонии выросло до 36 человек. 34 новых зараженных

За последние сутки в Эстонии было сделано 2058 тестов на COVID-19, из которых 1,7% или 34 пробы оказались положительными. От коронавиурса скончался один человек.

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2058 тестов на COVID-19, из которых 1,7 процента (34 пробы) были позитивными. Всего в Эстонии на данный момент сделано 36 024 новых теста, из которых 1434 теста (4 процента) оказались позитивными.

По состоянию на утро четверга госпитализация из-за коронавируса требовалась в Эстонии 137 пациентам, из которых 10 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки было госпитализировано еще девять человек. Из больницы выписаны 133 человека. За минувшие сутки в Эстонии от COVID-19 скончался находившийся в Северо-Эстонской региональной больнице 71-летний мужчина. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 36 человек.

По данным регистра населения, больше всего позитивных результатов в Харьюмаа (18), в Ида-Вирумаа и на Сааремаа по шесть новых случаев. На Хийумаа, в Пярнумаа, Тартумаа и Вырумаа по одному новому случаю. По состоянию на четверг больше всего зараженных (18 процентов) по-прежнему в возрастной группе 55-59 лет, за ней следуют возрастные группы 20-24 года (15 процентов), 15-19 лет и 50-54 года (по 12 процентов).



