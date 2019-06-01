В Ида-Вирумаа ищут актеров для рэп-оперы. Премьера будет в Нарве

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Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции запускает уникальный проект по изучению эстонского языка - постановку рэп-оперы «KARMA». В качестве актеров в рэп-опере будут задействованы жители Ида-Вирумаа, изучающие эстонский язык. Премьера рэп-оперы запланирована на сентябрь 2020 года в рамках Дней оперы в Нарве.

Кадр из видео: nublu x gameboy tetris - für Oksana

Все достигшие 18-летия жители Ида-Вирумаа, родным языком которых не является эстонский, кто интересуется музыкой, театром и танцами, и кто не является профессиональными актерами, приглашаются на виртуальный кастинг для участия в рэп-опере.

«В домах эстонского языка, помимо обычных уроков, эстонский можно изучать, посещая киновечера, играя в настольные игры, распевая песни, занимаясь рукоделием или готовя разные блюда. В связи с этим и возникла идея о новом творческом проекте по изучению языка, в котором язык можно изучать с помощью актерского мастерства и рэпа>, - сказал автор идеи рэп-оперы и преподаватель нарвского дома эстонского языка Крисмар Росин. <Рэп-опера <KARMA> рассказывает трогательную, жизненную и насыщенную событиями историю Кармы, матери-одиночки, живущей в Нарве, которая преодолевает все предрассудки и препятствия во имя безоблачного будущего своих детей и добивается успеха как в работе, так и в личной жизни», - добавил Крисмар Росин.

Для получения роли в рэп-опере необходимо пройти три тура кастинга. Первый, виртуальный, тур продлится с 16 апреля по 1 мая. Участники должны отправить жюри 20-секундное видео-представление на эстонском языке и видеозапись исполнения стихотворения на эстонском языке и эстонской детской песни на адрес krismar.rosin@integratsioon. Подробнее об условиях участия в кастинге можно прочитать на сайте Фонда интеграции.

В состав творческого комитета рэп-оперы входят известные деятели из нескольких областей и поколений: признанный оперный постановщик, в настоящее время также руководитель модуля постановочного искусства Кохтла-Ярвеской гимназии Неэме Кунингас, музыканты Павел Бочаров и Карл Кивастик, драматург театра VAT Михкель Сеэдер, дирижер оркестра и аранжировщик Тено Конги, организатор Дней оперы в Нарве Юлия Савицкая и преподаватель нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Крисмар Росин и другие.

В постановке примут участие лучшие танцоры из Ида-Вирумаа в стиле уличные танцы, хип-хоп и брейк-данс.

Участие в рэп-опере не оплачивается. В ходе проекта участники смогут отточить свои навыки владения эстонским языком и актерское мастерство под руководством профессионалов из творческого комитета.



