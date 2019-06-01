У двух третей госпитализированных коронавирус выявляют только в больнице

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Примерно у двух третей госпитализированных пациентов с новым коронавирусом его выявляют только в больнице, сообщает BNS.

Фото: pixabay.com

Заведующий отделением неотложной медицины департамента здоровья Мартин Кадай сказал журналистам в среду, что в Эстонии доля госпитализаций «довольно низкая» по сравнению с числом заражений и что госпитализация требуется примерно 21 проценту подтвержденных случаев. По его словам, за минувшие сутки появились шесть новых нуждавшихся в госпитализации пациентов с коронавирусом.

По словам Кадая, госпитализация требуется прежде всего пожилым пациентам, около 70 процентов нуждающихся в госпитализации пациентов старше 60 лет. Аппараты ИВЛ также требуются преимущественно пожилым пациентам.

В то же время, Кадай отметил, что примерно у двух третей госпитализированных коронавирус диагностировали только в больнице.

По словам Кадая, это показывает, что от вируса следует защищать в первую очередь пожилых.



