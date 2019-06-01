Теперь в  Ида-Вирумаа придется соглашаться на любую работу, указывают в Кассе по безработице

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С началом экономического кризиса на северо-востоке Эстонии пропали полторы тысячи рабочих мест, но потребность в рабочих для производства жизненно необходимых вещей сохраняется, сообщает rus.err.ee.

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"Люди в Ида-Вирумаа все-таки считали, что если где-то работаешь, то десятилетиями. Теперь эта парадигма сдвинулась: людям придется соглашаться и на другие предложения, может быть, и на сезонную работу ", - сказала глава Ида-Вируского отдела Кассы по безработице Аннеки Теэлахк нарвскому корреспонденту ERR.

В условиях коронавирусного кризиса число предложений работы в уезде заметно сократилось, и сейчас таких предложений всего 300. Тем не менее, рабочие руки по-прежнему нужны в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении, т.е. в тех сферах, в которых производятся жизненно необходимые вещи.

По словам Теэлахк, пережить кризис с помощью временного пособия Кассы по безработице для компенсации урезанной зарплаты рассчитывают компании в сфере строительства, транспорта и обслуживания, а также спа-отели.

"Я думаю, что крупные сокращения у нас если и будут, то в будущем. Сейчас крупные предприятия все-таки стараются сохранить своих работников и рассчитывают пережить это трудное время ", - пояснила Теэлахк.