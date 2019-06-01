12 апреля скончались двое заключенных Вируской тюрьмы, 41-летний и 52-летний. Коронавирус тут ни при чем

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На прошлой неделе скончались двое заключенных Вируской тюрьмы.

12 апреля в тюрьме от тяжелой болезни скончался 41-летний заключенный, сообщается в обзоре Министерства юстиции.

В тот же день от тяжелой болезни также скончался 52-летний заключенный, также отбывавший наказание в Вируской тюрьме.

Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус сказала prospekt.ee, что две эти смерти сравнительно молодых мужчин не были вызваны или спровоцированы заболеванием CОVID-19.

"На данный момент, согласно информации Департамента здоровья, в Вируской тюрьме заболевших коронавирусом, к счастью, нет", - информирует Муусикус.



