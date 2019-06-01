Реклама Подписка Наша редакция

Конвейер новостей / Правопорядок12 апреля скончались двое заключенных Вируской тюрьмы, 41-летний и 52-летний. Коронавирус тут ни при чем

Дата публикации: Сегодня, 15:26 Просмотрено: 1 581

На прошлой неделе скончались двое заключенных Вируской тюрьмы.

12 апреля скончались двое заключенных Вируской тюрьмы, 41-летний и 52-летний. Коронавирус тут ни при чем

 

12 апреля в тюрьме от тяжелой болезни скончался 41-летний заключенный, сообщается в обзоре Министерства юстиции.

В тот же день от тяжелой болезни также скончался 52-летний заключенный, также отбывавший наказание в Вируской тюрьме.

Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус сказала prospekt.ee, что две эти смерти сравнительно молодых мужчин не были вызваны или спровоцированы заболеванием CОVID-19.

"На данный момент, согласно информации Департамента здоровья, в Вируской тюрьме заболевших коронавирусом, к счастью, нет", - информирует Муусикус. 


Комментарии (1)

avatar
Клинт
Сегодня, 16:15
Цитировать
....от тяжелой болезни ...
Это как, от тяжелой болезни лечили в тюрьме?

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });