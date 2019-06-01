Завершающие в этом году учебу в гимназиях абитуриенты будут сдавать два госэкзамена

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Завершающие в этом году учебу в гимназиях абитуриенты будут сдавать только два государственных экзамена, а у выпускников основной школы экзаменов не будет. Такое решение приняло Министерство образования и науки.

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«Впереди у нас недели, имеющие исключительно критическое значение для предотвращения распространения вируса, вместе с тем, в пятницу завершается длившийся пять недель период очень интенсивного обучения дома и начинаются очередные школьные каникулы», - напомнила во вторник на пресс-конференции по теме коронавируса вице-канцлер Министерства образования Кристи Винтер-Немвальтс.

По ее словам, находясь на дистанционном обучении дети были под большей нагрузкой по учебной работе, они проявили максимум усилий и конечно заслуживают отдыха. Но вновь важно напомнить, что и в период каникул следует соблюдать правила поведения в чрезвычайном положении.

Винтер-Немвальтс сказала, что не за горами и окончание учебного года, и Министерство образования подготовило план, как именно это будет происходить. Вместе с тем, план осуществим только при условии, что это позволят условия чрезвычайного положения и что это не подвергнет опасности здоровье людей.

На нынешнем этапе дистанционное обучение продолжится до 15 мая. С 18 мая по 10 июня дистанционное обучение на основании расписания уроков в классическом виде происходить не будет, школы в этот период смогут следить за развитием учащихся в более свободной форме, не выставляя оценки. «Это время может быть насыщено развивающими беседами, разъяснительными уроками, подготовкой к экзаменам. Эти виды деятельности школы смогут организовать уже по своему усмотрению», - добавила Винтер-Немвальтс.

По ее словам, принято решение, что выпускных экзаменов в 9 классе в этом году не будет и основную школу предстоит закончить на основании годовых оценок. С 15 мая по 10 июня гимназии проведут вступительные экзамены, которые должны пройти с учетом действующих на тот момент в государстве правил безопасности.

Выпускники гимназий в этом году будут сдавать только два экзамена — эстонский язык и математику, сообщила Винтер-Немвальтс. Они состоятся в конце мая — начале июня и до того учащиеся смогут принять участие в консультациях. Результаты госэкзаменов будут известны 30 июня.

Осенью будет предоставлена возможность сдать госэкзамены тем, кто не смог сделать это в начале лета или захочет исправить свой результат, добавила Винтер-Немвальтс.



