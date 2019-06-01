Геологические исследования во вторник осложнят дорожное движение в Ида-Вирумаа и Харьюмаа

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Геологические исследования во вторник будут создавать помехи дорожному движению в Ида-Вирумаа и в Харьюском уезде.

Иллюстративное фото: PPA

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента шоссейных дорог, отметив, что в Ида-Вирумаа на 150,5 километре шоссе Таллинн-Нарва в районе Сака на время геологических исследований будет закрыта для движения одна полоса и снижена скорость транспорта. Движение будет организовано с помощью временных дорожных знаков, светофора или регулировщиков.

Также во вторник будут проведены геологические исследования и на 24,5 километре Таллиннской кольцевой дороги в районе Таммемяэ в Харьюмаа. Скорость движения в месте проведения работ будет снижена.



