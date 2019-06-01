Дата публикации: Вчера, 23:29 Просмотрено: 416

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не идет по оптимистическому сценарию. Все оказалось гораздо ближе к прогнозам пессимистичным: количество зараженных в стране будет увеличиваться, число смертей — расти, а ограничительные меры — продлеваться, сообщает newsru.com

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Как заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, «достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26 числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории».

Эксперт отметила, что от увеличения количества зараженных коронавирусом с тысячи до десяти тысяч человек в США ушло шесть дней, в Германии, Италии и Испании — восемь дней, в Австрии — 15 дней, а в России — 12 дней. «Но страшно то, что от десятитысячного до статысячного (пациента) прошли уже пять стран, и эта дистанция в этих странах проходит в среднем 15-18 дней», — пояснила Попович.

По ее словам, бороться с распространением инфекции мешает безответственность граждан, в частности, молодых людей, которые ошибочно считают, что они вне группы риска. Но заболевают все, и несмотря на то, что многие выздоравливают, еще неизвестно, насколько тяжелы окажутся осложнения от заболевания COVID-19 — последствия у переболевших могут быть куда серьезнее и тяжелее.

«Начинаются физические проблемы, физическая выносливость падает, очень сильно меняются психологические особенности, возникают депрессивные состояния существенно чаще, чем у обычной популяции», — сообщила Попович.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова уже сообщила, что теперь не стала бы делать выводов о том, что к майским праздникам ограничения в России будут сняты. Скорее всего, нет. «Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации», — сказала Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что штаб будет предлагать продлевать ограничительные меры после 30 апреля.

«Полностью выйти из нее мы точно не сможем», — сообщила вице-премьер, уточнив, что для того, чтобы реально оценить ситуацию, необходимо прожить в условиях эпидемии два цикла по 14 дней (средняя продолжительность инкубационного периода коронавируса). Первый цикл завершается в начале этой недели. Именно эта неделя должна показать, вышла ли ситуация с распространением вируса на плато или продолжает расти.

А она продолжает расти, каждый день ставя рекорды. За сутки в России подтверждены 2558 случаев новой инфекции. Таким образом, в среднем каждый день количество инфицированных увеличивается на 25-30%. На понедельник, 13 апреля, всего в стране зарегистрировано 18 328 заболевших в 82 регионах.

Власти потеряли две недели, заигрывая с населением

Выбрав две недели назад вариант мягкого карантина, московские власти теперь вынуждены переходить к жесткому. Но за это время число заразившихся в России выросло с 1000 человек до 18 000, а столичная система здравоохранения оказалась «на пределе», по словам мэрии.

Ведущие российские экономисты ранее предупреждали в открытом письме, что «предоставление выходных без ограничения на передвижение и социальное общение будет воспринято гражданами как неожиданные каникулы — кто-то поедет на дачу, кто-то просто пойдет в парки и другие места массового скопления людей».

Сергей Гуриев, Константин Сонин, Рубен Ениколопов и многие другие отмечали, что такая же ошибка была допущена за месяц до этого в Италии и привела к катастрофическим последствиям. Мягкий карантин и выходные для граждан привели к скачку заболеваемости. Италия объявила жесткий карантин, но было уже поздно.

На момент публикации письма в России была тысяча зараженных, теперь уже больше 18 тысяч. С прошлого понедельника число зараженных выросло вдвое, а скорость заражения — почти в три раза. «Наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — заявила в пятницу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего в московских стационарах проходят лечение уже более 11,5 тысяч больных коронавирусом. На государственном ТВ уже «сняли ограничения» и показывают видео с бесконечными вереницами «скорых», которые стоят в глухих пробках перед больницами.

«Ничего хорошего такая динамика нам не сулит», — признал мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к москвичам в пятницу. А россияне все еще не осознают всю серьезность ситуации. Поэтому Москва ужесточает меры по борьбе с болезнью. С сегодняшнего дня Москва начинает постепенно вводить пропускной режим. Повторение «итальянского сценария» в Москве теперь не прогноз, а жуткая реальность.

В конце марта москвичи возмущались «драконовскими мерами», введенными в городе мэром Сергеем Собяниным. Но в середине прошлой недели стало понятно, что эти меры не соблюдаются и не помогают, и ситуация в городе быстро движется в направлении «итальянского» и «нью-йоркского» сценариев.

Масштаб бедствия стал понятен в первую очередь из того, что Минздрав разрешил ставить диагноз «коронавирус» без тестов, а лишь по КТ, на основании одних симптомов, как в начале зимы в Китае.



