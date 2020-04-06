За неделю численность безработных в Эстонии выросла на 5 процентов

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На прошлой неделе численность зарегистрированных безработных росла медленнее чем неделю ранее, также было подано меньше уведомлений о коллективных сокращениях, сообщает пресс-служба Кассы по безработице, отмечая, что по состоянию на 12 апреля на бирже труда было зарегистрировано 44 821 человек, а за неделю численность безработных выросла на 5 процентов.



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На прошлой неделе (06.04.2020 – 12.04.2020) в качестве безработных зарегистрировались 2377 человек. Если сравнить это с тем же периодом прошлого года, то регистрация в качестве безработных значительно выше, но в то же время численность новых безработных, которые зарегистрировались на прошлой неделе, почти на 36% меньше, чем на первой неделе апреля, когда в качестве безработных зарегистрировались 3709 человек.

С момента введения чрезвычайного положения в качестве безработных зарегистрировались 11 198 человек, и зарегистрированная безработица выросла на 22%. Больше всего новых безработных с начала введения чрезвычайного положения добавилось из секторов торговли и обслуживания клиентов, строительства и общепита, размещения и организации мероприятий.

Зарегистрированная безработица на прошлой неделе росла практически во всех уездах, исключение составил уезд Хийумаа.

На прошлой неделе уведомлений о коллективных сокращениях было подано существенно меньше, чем на прошлых неделях. На прошлой неделе о коллективных сокращениях сообщили 6 учреждений (неделю раннее 22), по первоначальной информации которых планируется сократить 79 работников (неделю ранее 540 работников).

Также по сравнению с позапрошлой неделей, на прошлой неделе было подано меньше заявлений о возмещениях по сокращению, и численность назначенных возмещений по сокращению снизилась.

На первой неделе подачи ходатайств о компенсации заработной платы, заявления подали 4301 учреждение, которые ходатайствовали о компенсации заработной платы в общей сложности на 25 624 работников. Первые выплаты касса по безработице сделала 8 апреля. На прошлой неделе компенсации были назначены 22 876 работникам из 3907 учреждений. Общий размер назначенных компенсаций заработной платы составил 19 047 086 евро.

Компенсация заработной платы выплачивается каждый рабочий день.



