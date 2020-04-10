В ЭР пока не знают, можно ли заразиться Covid-19 повторно. В Китае и Южной Корее вирус обнаруживали у выздоровевших пациентов

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В Департаменте здоровья пока не дают четкого ответа на вопрос: может ли переболевший Covid-19 заразиться вирусом повторно, сообщает rus.err.ee.

Фото: pixabay.com

По словам руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Рагнера Вайкнеметса, Covid-19 схож с коронавирусом MERS, который был обнаружен 7 лет назад. Медицина установила, что излечившиеся от него - то есть от MERS - повторно им не заболевают, но пока рано говорить о том, что точно также будет с коронавирусом, сообщили в понедельник утренние новости ETV+.

"На этот вопрос сложно дать четкий ответ, поскольку мы имеем дело с очень новым вирусом. Его сейчас изучает весь мир - им занимаются как во Всемирной организации здравоохранения, так и наши эпидемиологи, которые пытаются установить, есть ли у однажды заразившего человека риск быть подверженным повторному заражению или нет. Мы знаем, что после заражения вирус остается в теле человека еще 37 дней. Это означает, что если после выздоровления от коронавируса человек заболеет чем-то другим, то тест на Covid-19 может показать положительный результат", - сказал Вайкнеметс.

Между тем, Южная Корея сообщила о повторном выявлении коронавируса у 91 выздоровевшего пациента, рассказывает rfi.fr. Как заявили власти страны, инфекцию зафиксировали у людей, которые до этого сдали отрицательный тест на COVID-19. Почему именно это произошло, неясно: по мнению представителей профильного ведомства из Сеула, вирус мог находиться в «спящем» состоянии в организме зараженных, а после вновь активироваться.

Как рассказали в южнокорейском центре по контролю и профилактике заболеваний, коронавирус выявили повторно через относительно короткое время после негативного теста. Поэтому они едва ли могли заразиться COVID-19 повторно.

«Мы все больше уверены в том, что возможной причиной этого явления стала повторная активация вируса, — отметил директор центра Чон Юн Кен в комментарии Bloomberg. — Во многих случаях пациенты сдавали отрицательный тест, а на следующий день у них вновь находили коронавирус». Как именно и почему произошла активация вируса, неизвестно.

При этом южнокорейские ученые подчеркнули, что продолжают исследовать случаи повторного выявления вируса. Как пишет агентство Рёнхап, они проводят дополнительные лабораторные тесты для случаев повторного выявления коронавируса. Такие анализы отличаются большей точностью, однако могут занять до двух недель.

Ранее СМИ сообщали о похожих случаях в Китае. В Ухане коронавирус у зараженных находили через две недели после излечения. Одной из версий того, почему это происходит, исследователи называли недостаточное качество первоначальных тестов, которые могли не выявить коронавирус в организме.

Способность повторно активироваться и находится в «спящем» состоянии есть только у небольшой части вирусов, в том числе у ВИЧ и герпеса. Это связано с особенностью их жизненных циклов, который позволяет вирусам находиться в клетках и не проявлять себя долгое время. Обладает ли коронавирус таким свойством, неизвестно.



