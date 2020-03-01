Услуга бесконтактных покупок в Maxima появилась в 8 магазинах Вирумаа, в том числе в Нарве

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Интернет-магазин Barbora.ee, предлагающий продукты питания и бытовые товары, в сотрудничестве с Maxima расширяет возможность совершения бесконтактных покупок в восьми магазинах Ляэне- и Ида-Вирумаа – новые пункты обслуживания Barbora Express открылись в четверг в Раквере, Йыхви, Кохтла-Ярве, Ахтме, Нарве и Силламяэ.

Фото: Barbora.ee

«Наша цель – сделать услуги интернет-магазина Barbora доступными для как можно более широкого круга потребителей Эстонии, и на сегодняшний день в сотрудничестве с Maxima возможности бесконтактного приобретения продовольственных и хозяйственных товаров созданы уже в 20 магазинах Таллинна, Харьюмаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа», - сообщил исполнительный руководитель Barbora.ee Денис Осман.

В дополнение к открытым во вторник в Таллинне, Виймси и Маарду пунктам бесконтактного обслуживания аналогичная услуга появилась в трех магазинах Нарвы, а также – в магазинах Раквере, Йыхви, Кохтла-Ярве, Ахтме и Силламяэ.

«При посредничестве Barbora Express мы предлагаем покупателям 600 наименований товаров, подавляющее большинство которых входит в категорию свежей продукции, а также – бакалею, консервы и товары первой необходимости, - отметил исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. – Сегодня мы предлагаем эту услугу уже во всей Северной и Восточной Эстонии, а в ближайшее время возможности совершать повседневные покупки бесконтактным и безопасным способом появятся и в других регионах Эстонии».

При заказе клиент сначала выбирает на сайте barbora.ee услугу Barbora Express и уезд, в магазине которого клиент желает забрать товар. После этого открывается обычная интернет-среда для выбора товаров и оформления заказа. Заказ комплектуется в магазине, а его передача клиенту производится бесконтактным способом в специально обозначенной зоне магазина. Поначалу платить за товары, заказанные в Barbora Express, можно только при оформлении заказа банковским переводом или карточным платежом.

В четверг открылись следующие пункты обслуживания Barbora Express:

2 супермаркета Maxima XX (Тийманни, 20, Креэнхольми, 52/54) и магазин шаговой доступности Maxima X k (Фама, 9) в Нарве

супермаркет Maxima XX в Йыхви (Раквере, 29)

супермаркет Maxima XX в Кохтла-Ярве (Ярвекюла теэ, 50)

супермаркет Maxima XX в Ахтме (Пуру, 77)

супермаркет Maxima XX в Силламяэ (Павлова, 1a)

магазин шаговой доступности Maxima X в Раквере (Таллиннское шоссе, 11)

Карта магазинов, предлагающих услуги бесконтактных покупок Barbora Express, находится здесь.



