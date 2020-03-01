Курсирующий между Нарвой и Нарва-Йыэсуу автобус № 31 будет останавливаться на Петровской площади

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Уважаемая редакция! В связи с последними изменениями, принятыми в прошлом году в маршруте автобуса №31, для жителей г. Нарва-Йыэсуу стала недоступной для выхода остановка на Петровской площади, пишет нам читательница Анна, жительница Нарва-Йыэсуу.

Иллюстративное фото.

«При этом, именно на этой остановке необходимо выходить, если человеку нужно обратиться в ряд департаментов (например, налогово-таможенный), на Петровской находится и пункт пересечения границы с РФ, - обратила внимание Анна. - Просим газету сделать запрос в Центр общественного транспорта с просьбой передать пожелания жителей Нарва-Йыэсуу сделать остановку "Петровская площадь" доступной для выхода при следовании из города».

Хейки Лутс, руководитель Ида-Вирумаского центра общественного транспорта (IVÜTK) сообщил в ответ на наш запрос, что с такой же просьбой сделать остановку автобуса нр 31 в IVÜTK в предыдущем году обращалось несколько человек.

- Действительно, февраль-март – это месяцы подачи налоговой декларации, и нужда выходить на Петровской площади у людей есть, хотя обычно люди все же следуют в Ивангород, а не в Таможенно-налоговый департамент. Поэтому у Центра общественного транспорта уже было запланировано при изменении расписания движения автобусов с 29 марта 2020 года добавить в маршруты автобусов №31 и №31В, идущих из Нарва-Йыэсуу в Нарву, остановку на Петровской площади (для выхода из автобуса).

Подготовила С. Боборенко



