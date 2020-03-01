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Конвейер новостей / В стране и мире / Республика«Нам, видимо,  удалось избежать самого мрачного сценария».  Руководитель  кризисного штаба департамента здоровья говорит, что праздновать победу  рано

Дата публикации: Сегодня, 14:28 Просмотрено: 235

Эстонии, видимо, удалось избежать резкого роста заражения коронавирусом, а новые случаи  ифицировани  выявляются в основном благодаря более широкому и целенаправленному тестированию, сказал  ERR руководитель  кризисного штаба департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс.

«Нам, видимо,  удалось избежать самого мрачного сценария».  Руководитель  кризисного штаба департамента здоровья говорит, что праздновать победу  рано

Фото: pixabay.com

"Нам, видимо,  удалось избежать самого мрачного сценария, при котором кривая заболеваемости резко ушла бы вверх. Но радоваться еще рано, я бы не стал праздновать победу заранее, поскольку на графике по-прежнему тренд роста, хотя и чуть более низкий, чем мы опасались", - сказал  Вайкнеметс в интервью "Актуальной камере".

Новые зараженные выявляются в первую очередь благодаря развернутому тестированию в попечительских заведениях  и среди тех, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусом, а также увеличению количества тестов, пояснил  Вайкнеметс.


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