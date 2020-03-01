«Нам, видимо,  удалось избежать самого мрачного сценария».  Руководитель  кризисного штаба департамента здоровья говорит, что праздновать победу  рано

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Эстонии, видимо, удалось избежать резкого роста заражения коронавирусом, а новые случаи ифицировани выявляются в основном благодаря более широкому и целенаправленному тестированию, сказал ERR руководитель кризисного штаба департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс.

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"Нам, видимо, удалось избежать самого мрачного сценария, при котором кривая заболеваемости резко ушла бы вверх. Но радоваться еще рано, я бы не стал праздновать победу заранее, поскольку на графике по-прежнему тренд роста, хотя и чуть более низкий, чем мы опасались", - сказал Вайкнеметс в интервью "Актуальной камере".

Новые зараженные выявляются в первую очередь благодаря развернутому тестированию в попечительских заведениях и среди тех, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусом, а также увеличению количества тестов, пояснил Вайкнеметс.



