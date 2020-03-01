В Эстонии резко упала биржевая цена электричества – до минимального за последние 10 лет уровня

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Средняя биржевая цена электроэнергии в воскресенье на бирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии составляет 4,25 за мегаватт в час, что является на открытом рынке электричества самым низким показателем за последние десять лет, пишет BNS со ссылкой на Postimees.

Фото: pixabay.com

По сравнению с 16,11 евро в субботу стоимость электричества в воскресенье снизится на 73 процента, то есть в четыре раза, эта цена должна стать на два евро ниже прежнего рекорда в 6.30 евро, установленного 1 августа 2015 года.

Самая высокая цена в воскресенье за мегаватт в час - 6,45 евро - была в первые часы суток от полуночи до часа ночи, а самая низкая - 3,43 евро - ожидается в последние часы дня с 23 до полуночи.

В Финляндии мегаватт за час стоит еще меньше, чем в Эстонии — 4,04 евро. В Латвии и Литва цена такая же, как и в Эстонии. В марте в среднем мегаватт/час стоил 24,04 евро. Это также самый низкий показатель за месяц на открытом рынке электроэнергии.



