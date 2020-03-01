Только 7 процентов жителей Эстонии хотят смягчения мер по сдерживанию коронавируса

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Согласно данным исследования, проведенного Turu-uuringute AS, жители Эстонии все активнее поддерживают меры по сдерживанию распространения коронавируса, и только 7 процентов хотят их смягчения.

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Молодые люди стали больше, чем раньше прилагать усилий к предотвращению распространения вируса, однако в то же время количество находящихся дома людей сократилось. Поддержка эстоцами действующих мер возросла до 54 процентов, поддержка ужесточения мер продолжает снижаться и в настоящее время составляет 37 процентов. Поддерживают меры ужесточения 40 процентов эстонцев, на 50 процентов молодежь в возрасте 15–25 лет на 53 процента жителей уездов Вильяндимаа и Вырумаа. Только четверть жителей Пылвамаа и 28 процентов жителей Ида-Вирумаа поддерживают ужесточение мер.то:

81 процент считают, что они следуют всем рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса, 15 процентов следуют в основном, 2 процента следуют тем рекомендациям, которые не требуют усилий, а 2 процента не делают ничего особенного. Жители Валгмаа, Сааремаа и Ляэнемаа следуют инструкциям наиболее усердно - 95, 92 и 86 процентов соответственно, а менее усердно ведут себя в Рапламаа, Пылвамаа и Ида-Вирумаа - 63, 72 и 74 процента соответственно.

Тридцать процентов опрошенных соблюдают требования еще усерднее, чем на прошлой неделе, а 68 процентов ведут себя так же, как и на прошлой неделе. Прилагают больше усилий в основном жителями неэстонцы, а по уездам жители Вырумаа, Ляэне-Вирумаа и Харьюмаа. Впервые процент людей, которые стали больше заботиться о выполнении требований, вырос в группе 35 лет и моложе, даже немного превысил (31) показатель среди пожилых людей.

Социолог Turu-uuringute AS Тынис Стамберг сказал, что стоит отметить положительную тенденцию перемен в поведении молодых людей, которые воспринимают экстренные меры более серьезно, чем в предыдущие недели.

Беспокоит, что снижается число находящихся дома людей: 58 процентов населения остаются дома и уезжают только в исключительных случаях, что означает снижение на 9 процентов. 64 процента по-прежнему называют основной причиной выхода из дома работу, а 57 процентов - необходимость подышать свежим воздухом.

Среди перемещающихся вне дома с 14 до 9 процентов по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось число тех, кто думает, что такое поведение не влияет на ситуацию.

91 процент жителей понимают, что их поведение может предотвратить заражение близких, 82 процента обеспокоены тем, что кто-то может заразить их неосознанно. Пожилые люди ответственнее относятся в возможности случайной передачи инфекций, в то время как люди в возрасте 15-24 лет значительно меньше беспокоятся о заражении вирусом.

58 процентов респондентов отметили, что ситуация с коронавирусом снизила их доходы; больше других это ощутили неэстонцы, люди в возрасте от 35 до 49 лет и жители Вырумаа — соответственно 69, 67 и 73 процента.

В ходе опроса были опрошены в общей сложности 2039 жителей Эстонии в возрасте 15 лет и старше по телефону и через интернет. Исследование было заказано Государственной канцелярией.



